Cuando Jacobo Zabludovsky dio a conocer el sismo del 85

México.- Una mañana como la de hoy, pero de hace 32 años, la Ciudad de México despertó en medio de la devastación a causa del temblor de 8.1 grados que se registró en la escala de Richter.

Luego del terrible sismo que sacudió Oaxaca y Chiapas que dejó´ más de cien muertos, ahora recordaron a las víctimas del sismo del 1985.

EL SISMO DEL 1985

Durante los terremotos de la mañana del 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México, los medios de comunicación de la capital padecieron para llevar las noticias. Después de las siete de la mañana de aquel jueves catastrófico, la ciudad estuvo paralizada por el terremoto y el gobierno federal no reaccionó al momento.

A más de tres décadas, este acontecimiento dejó marcados a miles de mexicanos que presenciaron una de las mayores tragedias causadas por la naturaleza en nuestro país. Pasan los años y con ellos aparecen nuevas historias de personas que recuerdan cómo vivieron el trágico sismo que no solo sacudió la capital, sino a todo un país.

El periodista Jacobo Zabludovsky realizó la narración de los desastres esa mañana de 1985 y en cada aniversario del terremoto, durante su noticiero radiofónico, se retransmitía la grabación.

Aquella mañana, el periodista ya fallecido Jacobo Zabludovsky, realizó una de las crónicas más recordadas sobre el terremoto que sacudió el 19 de septiembre de 1985 a la Ciudad de México..

Mientras circulaba sobre avenida Reforma, el conductor del noticiario 24 horas iba narrando todo lo que veía, incluso en un momento de la crónica para la XEW, hace referencia a la catástrofe y califica a las imágenes como 'espeluznantes'.

En ese momento, Jacobo Zabludovsky era una de las pocas personas en el país con un teléfono instalado en su automóvil, proporcionado por Televisa, y fue con éste que realizó la crónica del terremoto.

Al inicio de la crónica se refiere al Ángel de la Independencia, recordando el terremoto de 1957 en el que el ángel se calló: “El ángel está arriba, no creo que haya pasado nada grave, además veo el Seguro Social cuya enorme fachada es ahora de vidrio, no falta ningún vidrio. Un señor está corriendo, haciendo jogging. Me voy a seguir”.

Al acercase a Televisa San Ángel la narración cambia drásticamente, varias veces se le preguntó su reacción al ver los edificios caídos de la calle San Juan de Letrán y él ha contestado que fue un momento de shock.

“Algunas veces la labor informativa se ve sujeta a la necesidad de no hacer alarmismo ni amarillismo; hoy, cualquier cosa que se diga, dentro de los límites de la realidad, se ajusta a la esfera de una tragedia sin precedentes”.



Mientras se desplazaba con el auto en el interior de Televisa San Ángel dijo: “Este es el peor desastre que ha sufrido la ciudad en lo que va de este siglo. El número de muertos lo ignoramos. El número de heridos es elevado. La cantidad de pérdidas materiales es incalculable”.

“Amigos que nos escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes de la larga historia de nuestra ciudad”, dijo el comunicador.

“Estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos”.