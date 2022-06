Cuando Johnny Depp dijo que deseaba interpretar a Cantinflas en un futuro

Hace unos años Johnny Depp de 58 años de edad, le había dicho al nieto de Mario Moreno, Cantinflas, la admiración que sentía por el Mimo de México, esto después de haberlo conocido mientras ambos realizaban unos documentales y fue el mismo actor de Hollywood quien mostró su admiración total.

De acuerdo con Mario Moreno del Moral estaba realizando algunas producciones y fue el mismo Johnny Depp quien se acercó a él y le dijo la fascinación que tenía por Cantinflas, pues cuando venía a playas mexicanas aseguraba que cuando prendía la televisión siempre miraba al famoso personaje, incluso le llegó a decir que él podría interpretarlo en algún momento.

"Él dijo si esa película algún día la hacen en inglés, cuentan ustedes con un actor estuvimos platicando más, me dio su tarjeta y estuvimos platicando con su agente", dijo el nieto de Cantinflas sobre su encuentro con el actor de Hollywood.

Pero eso no fue todo, pues el histrión dijo que a pesar de no entender el idioma del Mimo de México, podía sentir las emociones que el actor hacía con cada unos de sus personajes, pues le gustó la manera en como podía transmitir un buen papel sin la necesidad de hablar el mismo idioma, algo que lo alentó para poder encarnarlo en un futuro no muy lejano.

A pesar de que esto sucedió hace tiempo, el actor, en estos momentos se siente como alguien nuevo, pues como ya se sabe le ganó el juicio a su ex mujer Amber Heart, el cual fue uno de los más mediáticos, pues se esperaba desde hace tiempo, pero eso no es todo, pues salieron a la luz varias cosas entre la ex pareja la cuales dieron mucho de que hablar para los medios.

"Johnny es el hombre más guapo del universo y si estaría bien que hiciera una película y interpretará al gran cantinflas", "Johnny es un actor con una gran expresión corporal y por ello creo que sí puede interpretar a cantinflas", "Dios te bendiga Johnny Deep, un gran actor en toda la extensión de la palabra y sea cuál sea el papel que intérpretes lo haces perfecto", escriben las redes