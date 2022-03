Cuando Katy Jurado le bajó los humos a María Félix y la llamó vedette

En 1963 se grabó el filme La Bandida, donde Katy Jurado y María Félix compartieron créditos, al parecer todo iba bien entre las dos famosas, quienes ya eran unas divas en la Época de Oro por los diversos trabajos que habían realizado en el cine, pero hubo un detonante que hizo que se enemistaran.

De acuerdo con la misma Katy Jurado en una entrevista que efectuó hace años confesó que en la película La Bandida, ambas mujeres se pelearon e incluso la primera le dijo a La Doña que era una vedette, pues para ella solo era una mujer bonita, pero las del talento eran otras colegas de esa generación, y es que María Félix se molestó porque la actriz se lastimó la pierna, por lo cual llegaba tarde a grabar.

Todo iba muy bien, hasta que me rompí la pierna y entonces pues esperaban llegaba tarde y bueno pues ni modo María Félix llegó un momento que estaba la escena y entonces ella pidió la cámara me dice por qué yo soy la estrella y entonces ahí la Jurado dijo 'señora pues tan estrella es usted como es Emilio Fernández, como es Pedro Armendariz, como es López Tarso como soy yo, yo creo que más que una estrella es una vedette claro que nunca le debí haber dicho por qué no huno ya relaciones", dijo Katy Jurado.

Y es que muchos pensarían que María Félix era la única mujer de carácter fuerte, pero se topó con pared, pues Katy Jurado también tenía su personalidad, ya que no se dejaba de nada ni de nadie, dejando en claro que no se dejaba de nadie.

"Yo considero que María Félix tiene un gran lugar en México, que es una de las mujeres más bellas del mundo, pero yo creo que todos nosotros los que hemos trabajado en tantas partes del mundo tenemos un respeto como actrices", dijo Katy Jurado.

Para quienes no lo saben, Katy Jurado tenía un gran talento e incluso llegó a Hollywood con la película A La Hora Señalada, donde hizo que el público quedara impactado con su actuación, incluso en una ocasión fue nominada al Óscar.