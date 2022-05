Cuando Laura G tuvo un fuerte accidente de auto: fue esposada y ningún "amigo" acudió a ayudarla

En una de las recientes emisiones del matutino "Venga la alegría", uno de los shows estelares de TV Azteca durante la sección "Los archivos secretos" a cargo de El Capi Pérez, la conductora de televisión Laura G contó sobre aquella ocasión cuando tuvo un accidente automovilístico en la Ciudad de México, por conducir en estado de ebriedad. Ninguno de sus "amigos" acudió a ayudarla y fue llevada a los separos de una delegación.

"Nunca ha sido un secreto que yo he vivido al máximo mi vida", expresó Laura G, quien hace unos años fuera la conductora del show "Sabadazo" en Televisa. Asimismo, expresó que en sus años 20's fue muy fiestera, viajera, enamoradiza y de todo.

Laura G le contó a El Capi Pérez que en cierta ocasión, en su época de fiesta, durante una reunión se le pasaron las copas, pero que se mantuvo como una "borracha responsable" hasta cierto punto.

Ya había llegado a su casa, estaba en su habitación lista para dormir, cuando le llamó por teléfono una amiga, "me dice: '¿qué onda Lau? Estoy bien mal, ¿puedes venir por mí? Voy por ella, el problema es que yo estaba peor, pero fui por ella, la deje en su casa y ya no llegué a la mía".

Luego de haber dejado a su amiga en su casa, Laura G tuvo un fuerte accidente de auto frente a una iglesia muy famosa de la CDMX, "se volteó el coche, la gente decía: '¡está muerta, está muerta!', había mucha sangre, me bajé y: 'déjenme, déjenme'".

Al salir de su auto, la conductora de "Venga la alegría" se desmayó y fue trasladada a un hospital. Posteriormente, unos policías, al ver que estaba bien, la esposaron y se la llevaron a los separos.

"Yo no tenía experiencia en choques, estaba la policía ahí y me dijeron: '¿cómo te sientes? Yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar', y pues me esposaron, me llevaron a los separados y ahí estuve hasta que mis papás llegaron de Monterrey muy preocupados".

Te recomendamos leer:

Laura G mencionó que una de las mayores lecciones que aprendió aquel día, fue conocer realmente a las personas que se decían sus amigos, "ni un amigo me contestó el teléfono ese día. Al final dejé de ser de esas amistades y también aprendí la lección (de no conducir en estado de ebriedad)".