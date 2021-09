Cuando Lola Beltrán le hizo creer a Verónica Castro que se estaba muriendo

Quien nunca se aguantó con las bromas fue Lola Beltrán, ya que muchos pensarían que la imponente señora era sería debido al carácter que tenía, pero Verónica Castro sabía muy bien que su amiga era tremenda.

Y es que la primera vez que la conoció, Lola Beltrán le jugó una pequeña broma a Verónica Castro cuando se encontraban trabajando y es que la cantante la mandó a llamar para sorprenderla con una pequeña broma

Vero me puedes venir en un momento a la habitación por favor, apenas conocía yo a la señora Lola Beltrán y le digo se le ofrecía algo, sale con una toalla aquí, tapada y me dice me siento mal, entonces se le sale una guacarada de sangre tremenda.

Cuando Verónica Castro vio la sangre comenzó a pedir ayuda, pues pensó que Lola Beltrán se estaba muriendo, pero la realidad es que era una pasta que la cantante mexicana había comprado en España.

Tras dicha broma la amistad entre las dos artistas se hizo demasiado grande, pues acudían a todas las fiestas juntas, incluso Lola Beltrán fue invitada de Verónica en sus programas de televisión en varias ocasiones.

Otra de las cosas que llamaban la atención de Lola Beltrán era la manera en que se vestía, y es que siempre se le vio con hermosos peinados y vestuarios demasiado llamativos en colores fuertes para brillar en sus presentaciones.

Cabe mencionar que Verónica Castro al igual que Lola Beltrán comenzó una carrera musical, pero al final decidió enfocarse en el mundo de la actuación.