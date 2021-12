Cuando Lourdes Munguía se lanzó como cantante en Siempre en Domingo

Lourdes Munguía de 61 años de edad nos vuelve a cautivar con una sorpresa más, pues aunque muchos no lo saben ella también se abrió paso en la industria musical, pues lanzó un disco en 1992 con el cual logró ser del gusto del público quien quedó fascinado con su talento.

Como era de esperarse, fue en Siempre Domingo donde la actriz mexicana presumió sus dotes de cantante y vaya que lo hacía muy bien, pues no solo tenía chispa al interpretar sus temas, también tenía unas coreografías que dejaban helados a cualquiera, ya que tenía muy buen ritmo.

"Una gran sorpresa y su disco está muy bueno! Lástima que ya no volvió a grabar", "Cómo me gusta asta la fecha esa mujer y podría ser mi mamá", "Me hubiera gustado que debutará con las baladas de su disco, son buenas canciones estas dos, pero las baladas se las lleva de calle, aun así le fue muy bien en su momento", le escriben a la guapa Lourdes Munguía.

En el video se puede ver a Lourdes Munguía bailando de manera espectacular con un vestido muy al estilo de la salsa en color negro lleno de cristales, además su cabellera china la cual siempre la ha caracterizado también llama la atención de todos sus seguidores, pues siempre ha sido tema de conversación por lo bien que se ve.

Aunque no se sabe los motivos por los cuales Lourdes Munguía le dijo adiós a la música, sus seguidores están seguros que le pudo haber ido muy bien en dicha industria, sin embargo ella siguió enfocándose en su carrera como actriz con la cual ha deleitado al público con sus papeles de carácter serio.

Símbolo de belleza

En la actualidad Lourdes Munguía se ha encontrado un poco ausente de la pantalla chica, pero en redes sociales se le ha visto muy activa compartiendo fotos o videos de su vida privada, además le encanta dar tips de belleza para que sus fans se puedan mantener como ella, pues son pocas las mujeres que han llegado a la edad de esta artista y verse como de cuarenta.