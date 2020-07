Cuando Lupita D'Alessio amenazó a Andrea Legarreta y Galilea Montijo con sacarles los ojos

Lupita D'Alessio es conocida en la industria musical como "La leona dormida" y cuando alguien la despierta...¡cuidado! Y esto la comprobaron las conductoras del Programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quien hace ya unos años hicieron enojar a la cantante y les puso una fuerte advertencia tras unos comentarios que hicieron de uno de sus hijos.

En una de las emisiones del matutino Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo hicieron enojar a Lupita D'Alessio al grado de que "La leona dormida" las amenazó con sacarle los ojos. En ese momento las conductoras de televisión hablaron sobre César, hijo de la cantante quien en aqeullos años vendía helados, una lección que la intérpreta le estaba dando a su retoño para que aprendiera a valorar lo que cuesta la vida, sin embargo, Lupita no tomó de la mejor manera lo que ellas dijeron.

"El día de ayer en el programa La Oreja, hubo una llamada por parte de la señora Lupita D'Alessio donde nos agrede tanto a Andrea como a mí, en el sentido de que...mira, sabes lo que yo creo y la verdad es de mucha tristeza decirlo así, a mí si me da de verdad mucha tristeza, siento muy feo escuchar hablar a Lupita así, porque es una gran artista, alguien a quien queremos, admiramos mucho por lo que ella le ha dado al mundo musical, es una gran artista y de verdad a mí me da mucha tristeza que ella hable así últimamente, no de nostros, de todos", comentó Galilea Montijo en ese entonces.

Por su parte Andrea Legarreta manifestó: "nosotras dimos una información en la que Lupita, no sabemos si fue de castigo o no, pero el chiste es que niño está trabajando vendiendo helados...hay un chiste interno (en el programa), cada vez que hay helados o lo que sea, hay muchos vendedores que dicen: 'nieves, nieves, nieves, nieves', entonces, yo hice ese comentario nunca con el afán, de corazón lo dijo, de ofender al hijo de Lupita".

Lupita D'Alessio se comunicó al extinto programa de espectáculos La Oreja (que era conducido por Juan José Origel y otras personas más), donde mostró su molestia hacia Galilea Montijo y Andrea Legarreta. "Yo quiero dirigirme directamente a Andrea Legarreta, Andrea, yo a ti respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos y a ti Galilea muchos menos, porque tú no los tienes, entonces mucho menos puedes hablar".

Que burlona es Andrea Legarreta, como cambió esa niña tan bonita que era, es otra persona completamente, te pido por favor que no te vuelvas a meter con mis hijos ¡porque te saco los ojos! Andrea, a ti y a todos los que te rodean, nada más te digo eso a ti y a ti Galilea.

"Es una honra que mi hijo tenga esa trabajo, me parece muy bien que trabaje desde ahorita para que valoren lo que uno les da", expresó Lupita D'Alessio, quien además le dijo "tú callate", a la periodista Shanik Berman cuando ella le dijo que la querían mucho.

Tras escuchar la amenaza de sacarle los ojos si se volvía a meter con su familia, Andrea Legarreta manifestó en el programa que en esa ocasión se transmitía desde el Museo del Desierto en la ciudad de Saltillo, Coahuila: "últimamente hemos visto a Lupita tristemente de una manera muy irritable, muy inconforme tal vez, la realidad es que está llevando las cosas a un extremo que no lo amerita, aquí nunca nos burlamos".

La esposa de Erik Rubín señaló que antes de ser famosa ella también vendió helados y ropa en un centro comercial. "Nunca me ha parecido indignante el trabajo que tiene tu niño, al contrario, me parece muy digno y me paree muy lindo, que pena de verdad Lupita que lo tomes de esa manera, porque no va por ahí y siempre te hemos respetado a pesar de todo".

