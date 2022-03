Cuando Marco Antonio Solís El Buki fue acusado por ex alumna de La Academia por pedirle un beso ebrio

Jacqueline González quien apareció en La Academia Última Generación en 2008 está dando de que hablar en el mundo de la farándula, tras los casos de acoso que han surgido a raíz del productor Luis de Llano y es que ahora salió a la luz la vez que la ex alumna confesó en el reality show que Marco Antonio Solís, El Buki, le pidió un beso cuando estaba pasado de bocas.

Resulta que Jacqueline González le dijo al director Héctor Martínez, que interpretar una canción de Marco Antonio Solís era algo decepcionante para ella, pues le trajo malos recuerdos antes de entrar a La Academia, ya que le prometió un disco y la tuvo esperando por tres años para que dicho sueño se pudiera concretar, pero en una ocasión el cantante mexicano estaba tomando alcohol, por lo que le pidió un beso a la joven quien de inmediato le dijo a su padre para después romper relación alguna con él por haberle hecho esa petición.

Nunca le seguí la corriente, porque antes que todo voy a ser digna, Marco tenía o no sé si lo tenga un problema muy feo del alcohol y se puso mal; borracho decía yo soy Dios y entonces me dijo dame un beso, dijo Jacqueline González al director de La Academia, quien le preguntó si la acoso, aunque ella no lo quiso poner con esa acusación tan fuerte.

Tras las declaraciones de Jacqueline González se le preguntó que sentía en ese momento por la experiencia que vivió con Marco Antonio Solís y recalcó que más que nada era resentimiento por haberle prometido cosas que no, pues estuvo a punto de arruinar sus sueños.

Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes idolos, lo veo como un grande escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años, dijo entre lágrimas la cantante.

Cuando se dio a conocer el testimonio de la joven en el concierto de La Academia, donde interpretó el tema Si No Te Hubieras Ido, los jueces desacreditaron su testimonio, pues para Arturo López Gavito y Enrique Guzmán era un hombre intachable.

