Cuando María Félix critico las "joyitas" de Dolores del Río comparadas a las de ella

No cabe duda que la Época de Oro del cine mexicano estaba rodeado de grandes estrellas, la más sobresaliente María Félix quien siempre quiso destacar en todo, pues quería ser la número uno.

Pero hubo una mujer que no se dejaba opacar por la Doña, y era Dolores del Río que al igual que la primera siempre traía las mejores joyas, aunque María Félix un día dijo que estas eran joyitas a comparación de las que ella usaba todo el tiempo.

Dolores del Río no tenía joyas, eran joyitas, no es que la esté criticando cada quien tiene lo que tiene era lo que ha alcanzado a tener, yo he tenido por privilegio joyas muy buenas, muy muy buenas y pues también mi talacha me daba mucho dinero y compraba, dijo María Félix.

Como era de esperarse los fans de inmediato reaccionaron a las declaraciones de la desaparecida artistas quien hablaba ante la prensa sin pelos en la lengua.

""Joyitas" que eran de familia....de muchas generaciones porque ella nació en cuna de seda. No necesitó tanta parafernalia para lucir. Ella misma era una joya", "María Félix tenía joyas y diamantes muy buenos costosos ella decía que las joyas siempre hacían lucir a la mujer más Guapa", escriben los usuarios.

Recordemos que en más de una ocasión estas famosas tuvieron la oportunidad de convivir en algunos eventos pues ambas alcanzaron fama a nivel internacional.

Cabe mencionar que María Félix siempre vistió y portó sus joyas como nadie hasta los últimos días de su vida es por eso que siempre era elogiada por sus fans.

