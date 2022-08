Cuando María Félix desairó a Pepillo Origel, por ser reportero de TV Azteca, "ella era Televisa"

El conductor de televisión Juan José Origel, en varias ocasiones, ha manifestado su admiración por la actriz mexicana María Félix, quien fue una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Como "La Doña" no había otra, una mujer elegante, carácter fuerte y cuando decía "no", era "no". Esto lo comprobó el también de periodista de espectáculos, al tratar de entrevistarla en la Embajada de Francia en la Ciudad de México.

Pepillo Origel, estuvo recientemente en el programa "SNSerio" de Multimedios, donde habló sobre aquella ocasión cuando María Félix lo desairó por trabajar en TV Azteca.

De acuerdo con el relato de Juan José Origel, de 74 años de edad y originario de León, estado de Guanajuato, México, en la Embajada de Francia se llevó a cabo un evento especial, para homenajear a la actriz francesa Catherine Deneuve, quien ganó el reconocimiento por su interpretación de bellezas misteriosas para varios directores, entre ellos Roman Polanski, en "Repulsión", y Luis Buñuel, en "Belle de jour" y "Tristana".

Pepillo Origel, quien en ese entonces trabajaba en TV Azteca, asistió a cubrir dicho evento, donde también estuvo como invitada María Félix.

De acuerdo con el periodista, Catherine Deneuve estaba sentada en la mesa de honor, mientras que "La Doña" estaba en otra mesa, lo que la molestó, pues al ser una de las divas del cine mexicano, debía estar en la mesa principal.

A la homenajeada la sentaron en la mesa principal y todo, y a 'La Doña no', estaba en otra mesa y eso la tenía... estaba encabronada la señora.

Pepillo se acercó a María Félix para entrevistarla, sin embargo, cuando vio el micrófono con el logotipo de TV Azteca, simplemente se negó a hablar con él. "Ella era Televisa, porque era íntima del señor Azcárraga, entonces, cuando ve el cubo que dice Azteca, nomás sentí el pelazo".

Aunque Juan José Origel le insistió, la protagonista de películas como "Doña Bárbara", "Tizoc" (junto a Pedro Infante), "Enamorada" y muchas más, solo le decía que "no".

Tiempo después, cuando el presentador de televisión se fue a trabajar a Televisa, gracias a Emilio Azcárraga Jean (hijo del fundador de la televisora), pudo tener un acercamiento con la actriz. "Con el tiempo, gracias a Emilio Azcárraga Jean, porque le dije: 'quiero con La Doña esto y lo otro', un día me la pasó por teléfono: 'señora, es que Pati Chapoy me decía que le dijera eso'".