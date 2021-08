Cuando María Félix le reclamó a Queta Lavat por no tener cintura

Queta Lavat de 92 años es un icono viviente de la Época de Oro del cine mexicano y en sus memorias guarda varias anécdotas con artistas de su generación muchas de ellas divertidas otras algo fuertes.

La que más recuerda es una vez que María Félix le metió tremenda regañada y todo por no tener cintura situación que molestaba a la Doña, pues quería ver a todos perfectos.

Me regañaba porque me decía, donde está esa cintura a ver 'hay señora yo ya le di servicio a la patria yo ya tengo cuatro hijos', 'ese no es pretexto porque las mexicanas son gorda porque nomás llegan y se sientan, dice Qute Lavat.

A pesar de que no tuvo la amistad que hubiera querido tener con María Félix, la ahora tiktoker asegura que fue una de las actrices más sobresalientes de la Época de Oro.

Por si fuera poco recuerda el gran cuerpazo que se cargaba la actriz asegurando que se miraba muy bien en todos los aspectos, además de tener presencia.

Otra de las cosas que llaman la atención es que Queta Lavat nunca tuvo problemas con sus compañeros, pues era una mujer muy educada y estricta en lo que hacía.

"Bien hermosa la señora, hablando bien de todos con quienes trabajó. Tan linda y educada. No como la Pinal echando mentiras y haciéndose la víctima", le escriben a la primera actriz.

