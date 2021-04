Cuando María Victoria se fue descalza y con 8 meses de embarazo a la Basílica de Guadalupe

Quien tiene varias anécdotas de su vida es María Victoria de 88 años de edad quien es otro icono viviente de la Época de Oro del cine mexicano.

Una de las más emotivas para la primera actriz, fue cuando acudió a la Basílica de Guadalupe descalza y embarazada, pues siempre ha sido una mujer muy católica.

En una entrevista María Victoria dijo que junto a un asistente se fue de noche hasta dicho lugar y llegó en la madrugada.

Tenía ocho meses de mi hija Tete, me fui y llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche, pero no había tanto peligro iba yo con un muchacho que trabajaba conmigo y un sobrino, pero muy bien que me fui, dice María Victoria.

Y es que María Victoria siempre se ha considerado como una mujer que cumple con sus mandas de inmediato.

Otra de las cosas por las que María Victoria es considerada una diva por excelencia es que nunca se ha metido en escándalos.

Cabe mencionar que desde hace tiempo se ha dicho que Aracely Arámbula será la encargada de interpretarla en una bioserie que va en proceso.