Cuando Maribel Guardia fue "paño de lágrimas" de Ninel

Maribel Guardia y Ninel Conde forman parte de la obra de teatro "Las Arpías", y a parte de compartir escenario, tienen el gusto de compartir también una buena amistad.

Así lo revela Guardia en entrevista con el programa "Suelta la sopa" de Telemundo, y relata que fue testigo de un día que Ninel se encontraba llorando, muy triste, y ella se acercó para consolarla.

Sobre cómo se dio ese "acercamiento", Maribel citó:



“Yo no me llevaba con Ninel, trabajábamos juntas, pero nunca habíamos hablado y pues pudimos conocernos realmente”, declaró la costarricense.

Confesó cuál fue la razón por la cual se acercó ella: “Un día la vi llorando, eso fue lo que me hizo acercarme a ella, algo estaba llorando de su bebé, entonces me paré y la consolé, le di algunos consejos y me dio mucha ternura porque vi a la madre, no a la actriz, no a la belleza, vi a la madre y me sentí identificada con ella”.



Y aseguró que todas las integrantes de la obra son madres: "Todas somos madres, otras abuelas, yo soy la única abuela acá, ah, no, Jaqueline también”, y de paso balconeó a su compañera Victoria Ruffo: “Victoria quiere que la hagan abuela también”.

Aquí la entrevista con Maribel Guardia:

http://youtu.be/DvHMoNOVMdM

La hermosa Maribel Guardia nos ha demostrado en redes sociales el inmenso amor que siente por su pequeño nieto, producto de la relación entre su hijo Julián y su nuera Imelda Tuñon.

Aunque no del todo a presumido la carita del pequeño ya que la actriz siempre muestra al menor de perfil y no de frente, y es que según su hijo Julián no le tiene permitido mostrar su cara.

Ella mismo respondió a dicha declaración:

"No me meto con ellos porque ellos deciden si lo van a mostrar o no lo van a mostrar. Tal vez en algún momento decidan enseñarlo", expresó.

Al parecer la joven pareja se ha mostrado muy celosa de su hijo y ni siquiera lo han mostrado a los medios de comunicación, aunque también pudiera ser que tengan exclusiva con otro medio del espectáculo.

"Es incomodo estar escondiéndolo en las fotos, yo quisiera presumirlo (pero) en verdad no puedo hacer eso" manifestó la también cantante.

Cabe mencionar que Maribel tiene un excelente relación con su nuera quien comparte momentos dulces y agradables esta vez lo hizo festejando el cumpleaños de ella.

La mexicana intenta forjar una carrera en el mundo artístico usando la danza aérea, la cual practica desde hace varios años y es una de sus grandes pasiones en la vida.

Maribel utilizó su Instagram donde también aparece su adorado nieto y expresó lo siguiente:



"Hoy está cumpliendo años mi preciosa @imetunon, es la mamá de mi nieto José Julián, ha traído a mi vida muchas sonrisas y la bendición de mi nieto. Feliz cumpleaños princesa".

Usuarios expresaron lo linda que es Imelda y alabaron a la oriunda de Costa Rica por las bonitas palabras.

"¡Hermoso mensaje! ¡Digno de una mujer tan admirable como Maribel Se ve que es toda una dama!".



"Felicidades que Dios la Bendiga hoy mañana y siempre"



"Que linda tu nuera"

EL EXÓTICO VESTIDO DE MARIBEL EN LOS LATIN GRAMMY 2017

Maribel Guardia no deja de robar corazones a través de fotografía que publica en sus redes sociales, y la antesala de los Grammy Latino no fue la excepción.

Sin duda alguna, es bien sabido por muchos que cada uno de los looks que Maribel Guardia muestra al mundo, provoca una inmediata oleada de comentarios por parte de sus miles de seguidores. Y es que la actriz es muy sexy y no lo oculta, sino todo lo contrario, siempre apuesta a más.

EN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS LATIN GRAMMY LUCIO RADIANTE, PORTANDO UN ATUENDO QUE RESALTABA LA FIGURA QUE MUCHAS MUJERES ENVIDIAN.

Asimismo, la cantante y actriz fue captada en una fiesta previa a la entrega de los Latin Grammy luciendo esa curvilínea figura que posee a sus 58 años de edad, en un atrevido vestido transparente que dejaba ver un poco su ropa interior, por lo que de inmediato causó revuelo en redes sociales luego de compartir algunas fotos en su cuenta de Instagram.

“Waooo maribel te ves espectacular la envidia de muchas dios te bendiga”, “Que bella ese vestido te queda genial”, “Maribel que cuerpazo”, “Guapa #maribelguardia saludes desde heredia costa Rica que mujeron que belleza nunca cambias paredes una misma Barbie un besote”, fueron tan solo algunos de los halagos que recibió la también cantante en la famosa red social.

Con información SDPNoticias