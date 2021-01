Cuando Martha Figueroa habló de Adela Micha y la desgreñó

Martha Figueroa de 55 años de edad una de las periodistas de espectáculos más polémicas de la farándula mexicana y es que cada noticia que realiza sobre un famoso siempre la arrastra al ojo del huracán incluso la han golpeado por la información que da, pues en una ocasión Adela Micha la desgreñó por hablar de uno de sus novios.

Para Martha Figueroa ya se ha convertido anécdota la vez que Adela Micha la jaloneó después de que la primera diera a conocer que el novio anterior de la periodista era mucho más guapo que el que tenía actualmente en ese momento, lo que provocó la molestia de Adela Micha quien al parecer le hizo pasar un trago amargo a la presentadora de espectáculos pues la desgreñó.

Has visto el video ese de las niñas del pastel de la que desgreña a la otra, pues yo soy a la que desgreñan o sea Adela Micha, dijo Martha Figueroa en una entrevista donde le preguntaron si ha tenido problemas por dar una nota a lo que ella respondió que sí y fue con la conductora de La Saga con quien tuvo problemas, pero el problema no paró del todo.

Porque no le gustó una cosa que publique de ella cuando yo tenía una columna en el periódico comente que su novio anterior era más guapo que el actual se enojó muchísimo, que ella le había regalado un departamento y ella decía que yo dije, pero yo no dije de esas cosas...", dijo Martha Figueroa entre risas la guapa mujer.

Aunque muchos fans de la periodista le han dicho que no sea tan dura a la hora de hablar sobre algún famoso, ella ha dicho que las noticias polémicas son las que han ayudado a su carrera, pero eso no es todo, pues también se ha lanzado como escritora, dejando en claro que sabe hacer de todo en el mundo del espectáculo.

"Me encanta Martita aún con esas greñas locas que se carga", "Me encanta la Figueroa! Digan lo que digan es la onda!! es neta y lo que dice Con la boca lo sostiene con los hue...", "Si Adela está más de relajada, más vulgar y más fea. Yo la veía en su canal, pero me empezó a pedir dinero, a coquetear con sus invitados y hablar todo en doble sentido", fueron las declaraciones de los internautas.

Pero este no ha sido el único pleito que ha tenido Martha Figueroa en el mundo de la farándula, pues en una ocasión Celia Lora le dio un puñetazo en la cara de acuerdo con la misma periodista quien apareció al día siguiente en un programa con un collarín y el ojo morado, por lo que la periodista siempre ha dicho que no le cae nada bien la modelo Playboy.

En otra ocasión Martha Figueroa reveló que fue corrida del programa Netas Divinas y no por un chisme, sino por una mala actitud, que mostró en las grabaciones, por lo que el productor muy molesto le dijo que ya no formaría parte del proyecto, lo que ocasionó las lágrimas de la periodista quien hoy en día le llueven proyectos.

Y es que Martha Figueroa a pesar de ser una mujer sin pelos en la boca, ha tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos importantes algunos de ellos han sido el reciente programa Con Permiso, donde comparte créditos con Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo con quien se lleva de maravilla desde hace años y hace una gran mancuerna.