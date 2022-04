Cuando Mimí de Flans golpeó a un conductor por tocarla indebidamente frente al público

En redes sociales está circulando rápidamente un video de la agrupación Flans donde Mimí, una de sus integrantes al parecer es tocada indebidamente por un conductor de televisión, cuando se encontraban a punto de dar un show y es que de inmediato la cantante lo puso en su lugar con un 'manotazo'.

Para quienes no lo saben en la década de los ochenta, Flans estaba en lo más alto de la música, por lo que eran invitadas a varios programas y festivales, aunque no se especifica de que televisora es el programa de televisión donde están dichas artistas, la primera en ser entrevistada es Mimí, quien de inmediato siente una mano muy por debajo de su espalda, por lo que le reclama al presentador.

"Considerando los años fueron valientes! y todavía se enoja porque lo ponen en su lugar REYNAS!!", "Excelente que bueno que no se dejaron del pelado ese", "Cualquier tocamiento que te haga sentir incómoda hay que decirlo, me ha sorprendido saber que hay chic@s que por pena no lo dicen", escriben las redes al ver el video.

Dicha grabación sale a relucir por distintas razones, una de ellas se debe a la polémica de Sasha Sokol con Luis de Llano, con quien se enfrentara en los tribunales, luego de haberlo acusado de abuso sexual cuando ella apenas era una niña, por lo que están saliendo a la luz varias situaciones donde los famosos han tenido situaciones parecidas.

Por si fuera poco la misma Mimí, hoy de 59 años de edad, no ha dicho nada sobre el video que se hizo viral en unas cuantas horas, por lo que algunos piden justicia, mientras que otros se quedaron felices por como la también cantante no se dejó de la mano de dicho anfitrión.

Otra de las personalidades que también ha estado en el ojo del huracán por dichas acciones similares, es el mismo Raúl Velasco, pues hay varios videos, donde prueba que algunas cantantes que apenas iban empezando en la industria musical recibían "halagos", que hoy en día ha sido visto para muchos como acoso, por lo que han tundido de comentarios dichos videos.

