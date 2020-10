Cuando Paris Hilton comparó el trasero de Kim Kardashian con un requesón relleno en una bolsa de basura

El mundo del espectáculo conoció el nombre de Kim Kardashian gracias a Paris Hilton. Ambas se conocen desde pequeñas. Su amistad inició en la etapa de preescolar en plenos años 80´s y creció en los exclusivos clubs de Los Ángeles, California, a los que solo tienen acceso los hijos de magnates hoteleros o abogados de celebridades, como es el caso de sus papás. Cabe mencionar que el papá de Paris, Richard Howard Hilton, es el nieto del fundador de la cadena de hoteles Hilton, Conrad Hilton (actualmente no tiene ninguna relación con la empresa), y el papá de Kim fue el abogado fue Robert Kardashian, conocido por ser amigo y uno de los abogados de O. J. Simpson durante el juicio mediático, en el que el exjugador fue acusado de dos homicidios en 1995.

Paris Hilton y Kim Kardashian comenzaron a acaparar los titulares de la prensa rosa en el 2005. En aquel entonces la heredera de la fortuna Hilton ya era toda una celebridad por el reality show "The simple life" (co-protagonizado por Nicole Richie) y por el vídeo íntimo que su ex novio Rick Salomon había sacado a la venta, que contenía las grabaciones de sus relaciones sexuales con la socialité.

En el año antes mencionado, Paris Hilton llegó acompañada de una desconocida joven hasta ese momento al Hyde Lounge, el club nocturno de moda en aquella época en Hollywood. Desde ese momento Kim Kardashian fue llamada "la amiga de Paris", quien había ocupado el lugar dejado por Nicole Richie. Después de esa noche Paris y Kim eran vistas juntas a todo momento: "“íbamos a donde hubiese que ir con tal de ser vistas, sabíamos exactamente donde ir y cómo conseguir que escribieran algo sobre nosotras", contó la integrante del Clan Kardashian-Jenner a la revista Rolling Stone.

Poco a poco el nombre de Kim Kardashian tomaba mayor fuerza y el de Paris Hilton estaba quedando en el olvido. Kim obtuvo mayor fama cuando vivió algo similar a su amiga Paris, su ex novio el rapero Ray J filtró un vídeo íntimo; tras esto el nombre de la heredera de la fortuna Hilton ya no le interesaba tanto a la prensa. Unos meses después el reality shoy de Paris, "The simple life", fue cancelado y la cadena de televisión estadounidense E! dio luz verde a "Keeping up with the Kardashians".

La fractura de la amistad de Paris Hilton y Kim Kardashian

Kim Kardashian era ya toda una celebridad, hasta podría decirse que más famosa que Paris Hilton, lo que habría provocado en ella muchos celos, ya que no dudó en atacar de manera pública a su amiga. En una entrevista de radio en 2008 Paris dijo que el trasero de Kim se veía como "requesón relleno en una bolsa de basura". Este comentario fracturó la amistad que tenían.

Unos años después, en el 2011, Kim Kardashian confesó que Paris Hilton y ella ya no se hablaban:

Como siempre digo, todo ocurre en tu vida por una razón, una temporada o para toda la vida y ella estuvo en mi vida mucho tiempo. Llega un punto en la vida cuando creces y te das cuenta que no son tan similares como pensabas.

La reconciliación entre Paris Hilton y Kim Kardashian tuvo lugar en Ibiza, durante la celebración del cumpleaños del actual director creativo de Burberry Riccardo Tisci. Kim compartió el reencuentro en Instagram y Paris aseguró después que estaba "muy orgullosa" por el éxito que tenía. Posteriormente ambas compartieron cumpleaños, fiestas navideñas y hasta Paris sirvió como modelo para la sexta colección de la firma Yeezy de Kanye West, luciendo un look similar al de Kim.

El año pasado Paris Hilton halagó el trasero de su amiga Kim Kardashian en la canción "Best Friend's Ass"; Paris invitó a Kim a formar parte del video musical. En uno de los episodios de "Keeping up with the Kardashians", la socialité mencionó que "haría cualquier cosa" por Paris menos bailar en su video, "ella literalmente me dio una carrera y lo reconozco totalmente".