Cuando Pati Chapoy y Martha Figueroa hablaron pestes de Selena Quintanilla y familia en Ventaneando

En una cuenta de TikTok creada por una fanbase de la fallecida cantante Selena Quintanilla, se compartieron un video dividido en varias partes de uno de los programas de "Ventaneando" de TV Azteca de hace ya varios años, donde se muestra cuando varios de los conductores de este show de televisión, hablaron "pestes" sobre la "Reina del Tex-Mex" y sobre su familia. Martha Figueroa hizo unos comentarios sobre la complexión física de los papás de la intérprete y aseguró que Selena, no era tan santa como muchos piensan.

En aquella antaña emisión de este show de TV Azteca Pati Chapoy, Martha Figueroa, Juan José Origel y Pedro Sola, estaban hablando sobre el estreno de la película "Selena" protagonizada por Jennifer López, escrita y dirigida por Gregory Nava. La conductora de televisión Martha Figueroa, quien formó parte del elenco original de "Ventaneando", expresó:

Te hace pensar que Selena era un angelito bajado del cielo, que Diosito no regaló y verdaderamente no.

Asimismo dijo que el director Gregory Nava fue muy "benévolo" con el personaje de Abraham Quintanilla, papá de Selena. "Tu has visto a Abraham Quintanilla que es un bodocazo, o sea, tiene una panza descomunal y ahí (en la película) lo pusieron bastante delgadito y a la mamá también, a la mamá de Selena la pusieron muy discreta de panza, porque la señora está frondosa".

Martha Figueroa mencionó que la película en vez de llamarse "Selena", debió llamar "Abraham Quintanilla", asegurando que dicha película en realidad cuenta la historia de Abraham y no de su hija. "El papá de hizo una autobiografía, un auto reconcimiento", expresó Pati Chapoy. La titular de este programa de espectáculos agregó que Abraham Quintanilla nunca superó el éxito de su hija, haciendo referencia a que cuando formó parte del grupo Los Dinos, no tuvo el reconocimiento que buscaba. "Nunca superó el éxito de su hija, el papá, él se sentía que él era Selena".

Algunas personas estuvieron de acuerdo con los comentarios de los presentadores de este programa de televisión. "No es hate, pero el papá de Selena sigue viviendo del dinero de Selena, no me digan que no", "algo de verdad hay". Mientras que otros usuarios de TikTok opinaron: "gracias a su papá su legado sigue vivo", "que se puede esperar de la lengue viperina de Pati Chapoy y su equipo" y muchos más.

Juan José Origel mencionó que al igual que él, muchas personas supieron de la existencia de Selena Quintanilla tras su muerte.

Selena Quintanilla recibirá homenaje en los Premios Grammy

Por otra parte, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos entregó a la familia de Selena Quintanilla el Grammy póstumo Lifetime Achievement Award. En una entrevista para la revista People, Abraham Quintanilla comentó al respecto: "la vida de Selena se truncó, pero sus fans la han llevado a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación, me sentí muy feliz de abrir la caja y ver este importante premio en honor al trabajo de mi hija".

Realmente honrado por esto, Selena habría estado muy emocionada por este honor, al igual que lo estaba cuando ganó su Grammy en 1994. Este premio representa todo el trabajo arduo y, lo que es más importante, representa nuestra cultura latina.