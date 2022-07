Cuando Paulina Rubio vengó a Susana Dosamantes y humilló en show en vivo a Maribel Guardia (VIDEO)

Hace varios años, la escultural actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, fue acusada de haber destruido el matrimonio de la actriz mexicana Susana Dosamantes y el abogado español Carlos Vasallo. En su momento, en una entrevista con varios medios de comunicación, quien fuera una de las estrellas del llamado "cine de ficheras", dejó muy en claro no haber sido la amante del padrastro de la cantante Paulina Rubio, pero si la tercera en discordia.

De acuerdo con Maribel Guardia, cuando comenzó su relación amorosa con Carlos Vasallo, él ya estaba separado de Susana Dosamantes, sin embargo, aún estaban en proceso de divorcio.

Yo nunca conviví al mismo tiempo con él, cuando estaba con la señora, yo no era la amante, si fui la tercera en discordia, porque él no se había divorciado, pero él estaba conmigo.

Hay momentos que no se olvidan en la televisión mexicana y uno de estos, fue cuando Paulina Rubio "vengó" a su mamá Susana Dosamantes, humillando a Maribel Guardia en un programa en vivo.

Esto ocurrió en el show de variedades "Muévete" de Televisa, que se transmitía los sábados por el Canal de las Estrellas. Además de Maribel Guardia, era conducido por Latín Lover, Mauricio Barcelata, Juan José Ulloa y otros más.

En una de sus emisiones, estuvo como invitada especial Paulina Rubio. Maribel la presentó desviviéndose en halagos hacia ella: "hoy estamos de alfombra roja, tenemos a la cantante mexicana más famosa en el mundo entero, sin duda, es una gran embajadora de la belleza, de la elegancia, la clase y la dulzura de la mujer mexicana".

Luego de uno de sus números musicales, Maribel Guardia se acercó a ella para conversar con ella sobre su nuevo álbum de estudio, sin embargo, "La chica dorada" simplemente la ignoró, enfocando solamente su atención a sus fans.

Pese a que la escultural conductora le hablaba, la ex integrante de Timbiriche la desairó. Para muchos televidentes, esta acción de Paulina Rubio fue una venganza a nombre de su mamá Susana Dosamantes en contra de Maribel Guardia, por presuntamente haberse metido en su matrimonio con Carlos Vasallos.

Paulina no habló con Maribel y ante esto, continuó con su presentación en el escenario de "Muévete".

"Que querían, que llegará y que le diera un beso y un abrazo a quien lastimó a su madre", "con esa presentación quien no se va a molestar", "con esa presentación quien no se enoja y sobre todo, que te estaba presentando la amante de tu padrastro jajajaja", "como no la iba a ignorar, con semejante presentación sarcástica" y muchos más, son los comentarios en el video compartido en YouTube.