Cuando Pedro Infante y Ramón Valdés se agarraron a golpes en una película de la Época de Oro

Una de las escenas más épicas en la cinematografía mexicana fue la que realizó Ramón Valdés con Pedro Infante en la película Escuela de Vagabundos, donde ambos actores se agarran a golpes, causando en aquella época tremenda emoción y todo porque los dos eran las estrellas del momento, por lo que verlos en esa dramatización impactó a todos.

En el video se puede ver a Pedro Infante forcejear primero con un cliente que venía ebrio traído por el personaje de Ramón Valdés, quien de inmediato defiende a dicha persona, pues el Ídolo de Guamúchil lo pone en su lugar, algo que no le pareció al otro artista quien también terminó perdiendo pues de inmediato lo regresa al coche que traía.

Y es que Pedro Infante siempre se ha caracterizado por ser el típico héroe de las películas, en especial en la Época de Oro, por lo que era de esperarse que ganaría la pelea con su colega, la cual gusto demasiado al público, fue tanto la emoción de verlos juntos que tiempo después volvieron a compartir créditos en otra película llamada, fue en El Inocente, donde les fue muy bien en la taquilla.

Por si fuera poco, ambas estrellas mexicanas se llevaron muy bien fuera de cámara, ya que nunca protagonizaron alguna diferencia como en las películas, además cada quien tuvo su público, por lo que no había porque armar alguna polémica.

"Muy bellos recuerdos de oro al lado de mis seres queridos que ya partieron para el cielo ...", "Excelente película, no es de mi época, pero gracias a mi papá tuve la oportunidad de verla, pues a él le gustaba muchísimo. No me canso de ver esta hermosa película", escriben las redes sociales al ver dicha película.

Hay que mencionar que la Época de Oro cuenta con varias anécdotas por parte de muchos famosos, quienes han contado historias que años después han tenido gran impacto, no solo ante el público, también ante la farándula del espectáculo actual, algunas de ellas han sido las vivencias de María Félix, así como Dolores del Río también máximas estrellas de esa gloriosa generación.