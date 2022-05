Cuando Poncho De Nigris y su esposa pelearon por la popularidad de Karely Ruiz en redes

Hace unos años Karely Ruiz de 21 años de edad, desató una fuerte pelea entre Poncho De Nigris y su esposa Marcela Mistral, pues la primera buscaba el amor en el programa Mitad y Mitad, mientras que el matrimonio era parte de la conducción donde siempre había polémica, pero un día todo se salió del control.

Y es que Marcela Mistral le preguntó a Karely Ruiz porque tenía tantos seguidores en redes sociales, contestando que era influencer, tras dichos comentarios la esposa de Poncho De Nigris se enojó demasiado, pues en esa época empezó con su cuenta de Only Fans, algo que no quiso decir en tv.

Aunque la jueza confrontó a la participante para que dijera la verdad, le hizo saber que una de las razones por las que no dejaba a sus hijos usar las redes sociales era por la manera en que se dedicaba a trabajar, por lo que Poncho De Nigris se metió y dijo que la molestia de su esposa era porque la modelo tenía más seguidores que ella.

Tras la declaración del también influencer mexicano Marcela Mistral con una mirada muy molesta, estuvo a punto de dejar el programa, pero De Nigris le dijo que era una broma y que primero se iría él antes de que las cosas se salieran de control, pues el público se burló demasiado por el chiste del presentador quien no le quedó más remedio que salir del foro.

Dicho programa sigue siendo uno de los más polémicos por las diversas peleas que surgieron en su momento, pero sin duda alguna esta batalla fue una de las más epicas al exponerse el matrimonio de estos dos famosos con una de las modelos más populares de las redes sociales hasta el momento.

"Marcela siempre se me ha hecho una mujer empoderada e inteligente pero siento que al menos la chava no roba de las arcas públicas como los amiguitos de Marcela y el Poncho", "Creo que Marcela no es NADIE para juzgar la vida de las demás si también vimos una foto de Poncho y de ella desnudos, por tratar tan mal a esta chica deberían despedir a Marcela", escriben las redes.