Cuando Rafita Balderrama recibió un puñetazo de Jorge Kahwagi; terminó con el tabique fracturado

Aunque Kahwagi noqueó a Rafita Balderrama, no cayó al suelo, pero si le fracturó el tabique nasal . "Nos fuimos al hospital, estuvo a medio centímetro de fracturarse completo de arriba hacia abajo".

"Ese día toca Sergio Mayer la puerta, 'soy yo, ábreme', y en cuanto abre, Sergio Mayer me avienta por enfrente, yo era la barricada, y Kahwagi reacciona: me conectó y a dormir, papá. De ese video todavía hay algo, algunos fragmentos en YouTube".

Dicha pelea entre Kahwagi y el conductor de "Black & White", se realizó en Cancún, Quintana Roo, México. Ante de enfrentarse en el cuadrilátero, a Omar Chaparro, Perico Padilla y Rafita Balderrama , con la ayuda del actor Sergio Mayer , trataron de jugarle una broma al boxeador , pero las cosas no resultaron como esperaban.

"A todo mundo andaba retando, se dio madrazos con Jaitovich, creo, y a nosotros se nos ocurrió a hacer un comentario (en el programa), y Kahwagi dijo: 'que me calen a ver si es cierto que pego o no pego'".

Rafael Balderrama , de 42 años de edad, originario de Chihuahua, México y egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, contó que hace ya varios años, en el extinto programa de televisión "Black & White", se llevó a cabo una pelea entre Omar Chaparro y el boxeador mexicano Jorge Kahwagi (también ex Diputado Federal).

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.