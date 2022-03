Cuando Raúl Velasco "se le lanzó" a Irán Castillo en pleno programa de Siempre en Domingo

Leer más: Will Smith podría perder su estatuilla del Oscar al golpear a Chris Brock

Y como antes se mencionó, Irán Castillo no fue la única famosa que sufrió de un momento un tanto incómodo con el conductor de Siempre en domingo, a quien todavía siguen tachando de un "acosador".

Pero esto no se quedó ahí, pues continúo Raúl haciendo comentarios que molestaron a todos: "Cómo te puedes apenas conmigo, te lo estoy diciendo como un papá, no como un galán que te está fajando", compartió.

"Se ve re-bien ¿verdad?", fueron las palabras que usó Raúl Velasco para hablar sobre el físico de Irán. La actriz se vio muy apenada y no supo reaccionar a lo que él continuó: "Ya la apené" y ella contestó: "Sí, ya me dio calor", con una risa bastante nerviosa.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.