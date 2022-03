Cuando Suga balconeó al ARMY de BTS, al revelar el porqué les gusta el performance de "Silver Spoon"

¿Por qué al ARMY le gusta tanto el performance de "Silver Spoon"? El rapero, compositor y productor surcoreano Suga, uno de los integrantes de BTS, delató al fandom muy a su manera, con esa sinceridad que lo caracteriza. Esta canción fue parte del setlist de "BTS World Tour: Love Yourself", la séptima gira musical de "Los chicos a prueba de balas", así como de la extensión "Love Yourself: Speak Yourself".

Los fans esperan que "Silver Spoon" (título en coreano "Baepsae"), sea incluida en el nuevo tour mundial de Bangtan Sonyeondan, que ya está a la vuelta de la esquina. Pero... ¿por qué a los fans les gusta tener esta canción en un show?

En una parte del performance a cargo de los siete integrantes de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, hacen un movimiento de cadera que causa gran furor entre el ARMY, el fiel ejército de seguidores de la banda originaria de Corea del Sur. Sobre todo, el intenso baile de Hobi, es el que mayor euforia provoca

Así lo dijo Min Yoongi, mejor conocido como Suga o Agust D, durante un episodio del programa de variedades "Run BTS!".

ARMY solo quiere ver "Baepsae" por el movimiento de caderas de Hobi.

Este comentario del Idol, hizo que el rapero J-Hope riera con un poco de pena. Jimin no se quiso quedar atrás y manifestó ante la afirmación de Suga, "mis caderas también trabajaron duro".

Jugnkook, el Golden Makane de BTS se sumó al tierno reclamo de Jiminie: "las mías también".

"Silver Spoon (Baepsae)" es un B-Side del cuarto EP de Bangtan, "The Most Beautiful Moment In Life, Part 2", cuya canción principal es "Run". Cabe agregar que en este mini álbum, también fue incluida "Whalien 52", uno de los temas que tienen mucho significado para los fans.

¿De qué trata "Silver Spoon" de BTS?

El título en coreano está basado en un refrán de Corea del Sur que dice: "si los cuervos coreanos imitan a la cigüeña, se les romperán las piernas". Esto significa que si te esfuerzas demasiado en imitar a alguien mejor que tú, para parecer superior de lo que eres, solo conseguirás complicarte las cosas a ti mismo.

En la sociedad coreana, los pequeños cuervos coreanos representan a los ciudadanos de a pie, las clases más bajas y la generación de los jóvenes. Las cigüeñas representarían la gente de clase más alta, o generaciones mayores.

Entre las líneas de este tema musical, se hace una clara protesta hacia la sociedad coreana, que cree que la generación joven aspira a más de lo que debería.

Letra en español de "Silver Spoon" de BTS

Ellos me llaman cuervo

Fuimos maldecidos por esta generación

Rápido, atrápalos

Gracias a la cigüeña, mis piernas se lastimaron

Así que llámame cuervo

Fuimos maldecidos por esta generación

Rápido, atrápalos

Mi profesor nació con una cuchara y palillos de oro

En un trabajo de tiempo parcial, el pago es la pasión

En el colegio, son los profesores

La violencia de los superiores

El número de generaciones en los medios de comunicación cada día

Cambia las reglas, cámbialas

Las cigüeñas las quieren, quieren, mantener

No funciona de esa forma, bang bang

Esto no es normal, esto no es normal

Ah, deja de esforzarte por cantar esa canción

Ah, mis dos manos y pies se están cansando

Ah, es el esfuerzo, esfuerzo, ah es el esfuerzo, esfuerzo

Ah, las oportunidades son pocas

Como era de esperarse de las cigüeñas

Ah, deja de esforzarte por cantar esa canción

Ah, mis dos manos y pies se están cansando

Ah, es el esfuerzo, esfuerzo, ah es el esfuerzo, esfuerzo

Ah, las oportunidades son pocas

Como era de esperarse de las cigüeñas

Como era de esperarse de las cigüeñas, ellas no decepcionan

Como era de esperarse de las cigüeñas, ellas se ganan su nombre

Como era de esperarse de las cigüeñas, ellas son las dueñas

Como era de esperarse de las cigüeñas, de las cigüeñas

Ellos me llaman cuervo

Fuimos maldecidos por esta generación

Rápido, atrápalos

Gracias a la cigüeña, mis piernas se lastimaron

Así que llámame cuervo

Fuimos maldecidos por esta generación

Rápido, atrápalos

Mi profesor nació con una cuchara y palillos de oro

Tengo las piernas de un cuervo, tú tienes las piernas de una cigüeña

Ellos dicen que mis piernas valen un millón de dólares

Las mías son cortas, cómo podemos hacer las mismas cosas

Ellos dicen que si vienen del mismo lugar, entonces está bien

Nunca, nunca, nunca

Cambia las reglas, cámbialas

Las cigüeñas las quieren, quieren, mantener

No funciona de esa forma, bang bang

Esto no es normal, esto no es normal

Ah, deja de esforzarte por cantar esa canción

Ah, mis dos manos y pies se están cansando

Ah, es el esfuerzo, esfuerzo, ah es el esfuerzo, esfuerzo

Ah, las oportunidades son pocas

Como era de esperarse de las cigüeñas

Ah, deja de esforzarte por cantar esa canción

Ah, mis dos manos y pies se están cansando

Ah, es el esfuerzo, esfuerzo, ah es el esfuerzo, esfuerzo

Ah, las oportunidades son pocas

Como era de esperarse de las cigüeñas

Diciendo que es mi culpa, ¿estás bromeando, cierto?

Diciendo que es justo, oh ¿estás loco?

Diciendo que esto es justicia

Debes estar bromeando, debes estar bromando

Tú, tú debes estar bromeando

Ah, deja de esforzarte por cantar esa canción

Ah, mis dos manos y pies se están cansando

Ah, es el esfuerzo, esfuerzo, ah es el esfuerzo, esfuerzo

Ah, las oportunidades son pocas

Como era de esperarse de las cigüeñas

Ah, deja de esforzarte por cantar esa canción

Ah, mis dos manos y pies se están cansando

Ah, es el esfuerzo, esfuerzo, ah es el esfuerzo, esfuerzo

Ah, las oportunidades son pocas

Como era de esperarse de las cigüeñas

Somos cuervos, no decepcionamos

Somos cuervos, nos ganamos nuestro nombre

Somos cuervos, sigamos viviendo así

Somos cuervos, cuervos

Leer más: La historia detrás de "Blue & Grey", canción compuesta por V de BTS e integrante del Wooga Squad

Ellos me llaman cuervo

Fuimos maldecidos por esta generación

Rápido, atrápalos

Gracias a la cigüeña, mis piernas se lastimaron

Así que llámame cuervo

Fuimos maldecidos por esta generación

Rápido, atrápalos

Mi profesor nació con una cuchara y palillos de oro.