Cuando Valentín Trujillo dejó a Lucía Méndez para casarse a los ocho días con Patricia María

Uno de los actores más populares en la década de los 70 en el cine mexicano, sin duda alguna fue Valentín Trujillo un ídolo por su galantería y por ser el héroe de las películas en esa época donde tuvo un gran éxito, pero su vida amorosa fue lo que más llamó la atención.

Y es que como muchos ya lo saben, mantuvo un romance muy intenso con Lucía Méndez, quien apenas iba despegando su carrera actoral dentro de esa década, convirtiéndose en la pareja del momento en la farándula mexicana, fue tanto extrema dicha relación que el actor mexicano de inmediato quería casarse con ella, pero la famosa Colorina le dio un rotundo no, por lo que el histrión de inmediato la cambió por otra famosa, se trata de Patricia María.

Resulta que Valentín Trujillo le dio un ultimátum a Lucía Méndez donde le dijo que si no se casaban cuanto antes el ídolo de las películas de acción de inmediato se buscaba a otra pareja, a los pocos días empezó a salir con Patricia María, otra estrella del cine mexicano con quien de inmediato se casó para formar una familia.

Pero la misma Patricia María le dijo a Valentín Trujillo que ella no salía con hombres con compromiso, por lo que el actor de inmediato finalizó su romance con Lucía Méndez, quien se impactó al enterarse de que su ex de inmediato se casó con la famosa, quien ante todo se dio a respetar antes de iniciar la relación.

"Y me dice o te casas conmigo o me caso con otra, 'pues cásate con otra', y que se casa con otra en ocho días", dijo Lucía Méndez, quien no creyó que su ex de inmediato fuera a cumplir dicha amenaza, pues se casó con Patricia María causando polémica en ese momento, pues se le miraba muy enamorado de la primera, pero todo cambió con esta acción.

"Valentín Trujillo se quería casar con Lucia, pero ella iniciaba su carrera. Terminaron y él se casó. Recuerdo que ella platicó que si lo quiso mucho", "La verdad Lucia era muy guapa y Valentín ni se diga lástima que tomaron rumbos diferentes", escriben las redes.