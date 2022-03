Cuando Vicente Fernández lloró por las familias de los secuestradores de su hijo Vicente Fernández Jr

Uno de los momentos más difíciles que vivió el cantante mexicano Vicente Fernández, fue el secuestro de su hijo primogénito Vicente Fernández Jr, quien fue privado de su libertad por una banda llamada "los mochadedos" durante 121 días. Este amargo episodio de su vida, forma parte del libro "El último rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández", así como de la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", ambas no aprobadas por la familia Fernández Abarca.

Vicente Fernández Jr., el hijo de mayor del matrimonio de Don Chente y María del Refugio Abarca Villaseñor (Doña Cuquita), fue secuestrado en 1998, cuando estaba en el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en el Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México.

"Le hablé a Gerardo y dice: 'papá, si secuestraron mi hermano'", contó "El Charro de Huentitán" a la periodista Adela Micha durante una entrevista que tuvieron en su Rancho Los Tres Potrillos, el que por muchos años fue su hogar.

Los secuestradores pedían cinco millones de dólares para liberar al mayor de sus potrillos. Conforme pasaban los días, los delincuentes y el cantante seguían en negociaciones para el rescate. Como una medida drástica, a Vicente Fernández Jr le amputara dos dedos: el anular y el meñique de su mano izquierda, los cuales fueron enviados al intérprete de temas como "El Rey" o "Estos celos".

Luego de cuatro meses de agonía, donde no sabía si los secuestradores le regresarían a su hijo con vida, una noche, el hermano de Alejandro Fernández, "El Potrillo", fue liberado a las afueras del Rancho Los Tres Potrillos, tras serles pagado un rescate de tres millones de dólares.

"En la noche me hablan los veladores por el interfon, le dicen a Cuca, 'señora, que uno de los potrillos de los que más quiere don Vicente anda como con cólicos, ¿no sería bueno hablarle al veterinario?'", le contó Don Chente a Adela Micha.

Doña Cuquita le dio el recado a su esposo: "que un potrillo anda mal, que si le hablas al veterinario". Ante esto, el cantante se percató que no se referían a un caballo. "Yo dije: vieja, no es un potrillo, es nuestro potrillo. Bajé y efectivamente, traía una barba hasta acá, nos agarramos llorando y lo único que le dije es: 'no vayas a pensar que no quería pagar lo que me pedían'".

Asimismo, le vio la mano izquierda vendada y al preguntarle que le pasó, Vicente Jr. respondió: "me cortaron dos dedos, papá".

Tiempo después, luego de una operación contra el cáncer, Vicente Fernández viajó a la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, para dar un concierto. Al llegar al hotel, una de las personas de su equipo de seguridad, le informó que los secuestradores de su hijo habían sido asesinados.

Confesó que durante su show lloró por ellos y por sus familias. "En la noche, yo estaba cantando y se me hacía un nudo en la garganta, yo decía: 'ellos que chin... a su ma...', pero su mamá, su papá, sus hijos, estaba cantando y estaba llorando por esos mendigos, sus papás no tenían la culpa, ellos estaban igual que yo, estaban velando a sus hijos, mataron a tres".