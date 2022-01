Cuando a Lourdes Munguía le robaron un beso mientras comía

Lourdes Munguía de 62 años de edad causó revuelo total en una entrevista que realizó hace tiempo, pues confesó que un fan le robó un beso mientras ella estaba comiendo, por si fuera poco sus compañeros lejos de hacer algo se quedaron atonitos al igual que ella, pues nadie se lo esperaba.

"Me agarraron en una silla me voltearon me dieron un beso apasionado y me soltaron todo mundo estaba comiendo y se quedaron y él quién es que lo conoces, no pasó me reconoció llegó volteó la silla y me regresó así un fan la verdad es que dicen que los besos te suben el sistema inmunológico", dijo Lourdes Munguía.

Aunque muchos pensaron que la actriz mexicana se iba a molestar dejó en claro que ni siquiera le dio tiempo de hacerlo pues todo fue muy rápido, aunque hace tiempo que ya pasó, le parece divertido a estas alturas, pues es bien sabido que es una de las mujeres más queridas del medio del espectáculo desde hace mucho tiempo.

"Siempre la he admirado a Lourdes Munguia, estoy enamorado de ella, siempre me ha gustado", "Gran actriz Lourdes Munguía... Recuerdo muy bien la telenovela Destino con Juan Ferrera y mi favorita actriz Ana Colchero", le escriben a la talentosa mujer en la entrevista.

Regresando con la singular belleza de esta famosa su público ha quedado fascinado por lo bien que se sigue conservando con el paso del tiempo, además en más de una ocasión le han preguntado cuál es su secreto para verse tan joven y para ella es muy fácil, pues come muy saludable, además nunca ha dejado de hacer ejercicio.

La manera tan elegante y propia que tiene para vestir se ha convertido en otra de las cosas que sus fans no solo le admiran, sino que le aprenden, ya que sabe muy bien como combinar todo con mucho estilo.

Hoy en día la hemos visto alejada de las telenovelas, pero trata de mantenerse muy activa en redes sociales, donde la vemos como una diosa, pues con o sin filtro se ve como una verdadera muñeca bien conservada, además de compartir postales muy bellas.