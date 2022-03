Cuando a Maribel Guardia le robaron en un asalto, el anillo de compromiso que le dio Joan Sebastian

En un encuentro que tuvo Maribel Guardia con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Mazatlán, Sinaloa, donde participó en el espectacular desfile del carnaval, se le preguntó sobre el tema del anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda, uno de los tópicos del momento.

Hay quienes dicen que la intérprete de "El baile del sapito" debe regresárselo a su ex prometido; otros han manifestado que debe conservarlo. "Si él se lo regaló y ella se lo quiere quedar es problema de ella, yo tal vez lo regresaría, si ella se lo quiere dejar que lo haga, es un regalo", expresó la escultural cantante y actriz de 62 años de edad, originaria de San José, Costa Rica.

"Era para una boda que no se celebró si ella, pero si ella se lo quiere dejar, que le dé su regalada gana y se pase a la gente por el trasero, y que se deje su anillo", agregó.

Al preguntarle por este tema, Maribel Guardia recordó que el anillo de compromiso que le dio el cantautor mexicano Joan Sebastian, se lo robaron en un asalto a mano armada. "Me robaron todo lo que llevaba puesto: las joyas, el reloj, a él también (le quitaron todo), así que me quedé sin el anillo".

Ante esto, Maribel del Rocío Fernández García prefiere no usar joyas. El anillo de compromiso que le otorgó su ahora esposo, el abogado costarricense Marco Chacón, lo tiene guardado en su hogar, pues en varias ocasiones ha sido víctima de la delincuencia.

"Lo conservo todavía, lo quiero mucho y lo tengo guardado porque ya no me pongo joyas, se me quitó el gusto para evitar que me anduvieran asaltando, me robaron muchas veces relojes y joyas entonces ya no me gusta".

Por otra parte, la mamá del cantante y compositor Julián Figueroa, fruto de su relación amorosa con Joan Sebastian, defendió a Belinda de los ataques y difamaciones de los que ha sido víctima, luego de que se confirmara su separación de Christian Nodal.

"A la pobre le han hecho un bullying tan espantoso, siempre hay una cosa contra las mujeres, hay un bullying terrible contra las mujeres, a los hombres les celebran todo y las mujeres somos unas zorras".