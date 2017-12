Cuando acusaron a Jorge Negrete de golpeador y asesino

Jorge Negrete y Mario Moreno "Cantinflas" protagonizaron en 1951 una de las discusiones más largas y recordadas de la Asociación Nacional de Actores.

Jorge Negrete, "El Charro Cantor” por excelencia, gozó del reconocimiento por su extraordinaria voz que supo combinar de forma acertada con la actuación; su papel en “Ay, Jalisco no te rajes” (1941), el cual desdeñó inicialmente, lo llevó al éxito que supo mantener durante varios años en los que interpretó al entrañable charro mexicano.

Negrete nació el 30 de noviembre de 1911, recibió formación militar y posteriormente incursionó como cantante en la radiodifusora XETR y en la XEW; su primera aparición en cine fue en 1937, año en el que filma “La Madrina del Diablo” junto a María Fernanda Ibáñez, hija de Sara García.

Jorge, galán en sus tiempos, mantuvo romance con figuras como Elisa Christy, Gloria Marín, Elsa Aguirre, Joan Page y María Félix. Con Gloria Marin compartió la relación más fuerte y duradera, no sólo en la pantalla grande, en películas como “Siempre tuya” (1952) y “Hasta que perdió Jalisco” (1945), sino también en la vida real.

Con María Félix llegó al altar en 1952, luego de mantener una tensa relación laboral desde que actuaron juntos en “El peñón de las ánimas”(1943) y después de separarse de Gloria Marín.

María Félix y Jorge Negrete. Foto: Twitter

Félix contó que al final de dicho rodaje le pidió a Jorge que le filmara su libreto, pero éste se negó y se lo aventó al suelo, en ese momento parecía imposible que ambos actores se convirtieran en pareja en la vida real, y mucho menos que llegaran a ser marido y mujer, sin embargo, unieron sus vidas el 18 de octubre de 1952.

A la boda asistieron famosos como las actrices Miroslava y Columba Domínguez, los cineastas Emilio "Indio" Fernández y Julio Bracho, así como los actores Fernando y Andrés Soler.

Leticia Palma, actriz de la Época de Oro, famosa por su papel como Ada Romano en “En la palma de tu mano (1951), provocó una fuerte discusión entre Jorge Negrete y Mario Moreno "Cantinflas".

Palma libró un proceso en su contra por incumplimiento de contrato, y por su afán de no salir perjudicada, robó su propio expediente, según relató la escritora Carmen Barajas.

Días después, Jorge, quien había sido elegido por segunda vez Secretario General del Sindicato de Actores, presidió una asamblea en la que se abordó el caso de Palma.

Mario Moreno "Cantinflas" estaba a favor de Palma, y Negrete en contra, lo que los llevó a tener un largo debate, recordó el compositor ya fallecido José Ángel Espinoza "Ferrusquilla" en entrevista para TV Azteca, en dicha pelea, Mario Moreno llamó “charro” a Negrete y Jorge llamó “chango” a "Cantinflas".

Durante el proceso, Leticia Palma y el periodista Carlos Estrada Lang se unieron para inventar una serie de calumnias en contra de Negrete; Palma dijo que había ido a hablar con Jorge, pero que éste se había enojado y la había abofeteado, también dijo que Negrete intentó matarla cuando “le echó” su camioneta.

Libertar Lamarque y Jorge Negrete. Foto: Twitter

Por unanimidad, Leticia Palma fue expulsada del Sindicato de Actores, perdió su derecho como actriz y prácticamente acabó ahí con su carrera artística; fueron también esos momentos cuando la salud de Negrete se empezó a ver más afectada, días antes de que empezara a grabar su última cinta “El Rapto”.

El 5 de diciembre de 1953, el protagonista de “Dos tipos de cuidado” junto a Pedro Infante, murió de un paro cardíaco en la ciudad de Los Ángeles tras padecer varios años cirrosis.

Los restos de Negrete fueron traídos a México, donde sus seguidores pudieron despedirse de él durante dos días seguidos; hoy descansa en el Panteón Jardín.

