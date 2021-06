"Cuando diga Dios nos casaremos", dijo Toni Costa sobre Adamari López, ante rumores de amoríos gay

"He decidido separarme de Toni", expresó Adamari López a fines de mayo pasado, noticia que sorprendió a sus miles de seguidores. La conductora de televisión y actriz puertorriqueña aseguró que había encontrado "la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado".

Posteriormente surgieron los rumores de que el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, había sido infiel a Adamari López con otros hombres, lo que provocó la ruptura en su relación.

En una entrevista con el periodista argentino Javier Ceriani para el show "Chisme no like", Toni Costa habló sobre estos rumores de infidelidad a la mamá de su hija Alaïa. "Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira".

Toni Costa mencionó que estos chismes muestran "lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen, porque no son justas".

Asimismo el bailarín profesional no descarta una reconciliación con la mamá de su hija e incluso, llevar a cabo la boda que habían anunciado a sus seguidores en 2020.

El tiempo de Dios es perfecto, cuando diga Dios nos casaremos, si tiene que ser así, la habrá, estoy seguro porque lo estoy viviendo.

Aseguró que tanto Adamari López como él, están afrontando el proceso de su separación temporal "como cualquier pareja", por lo que pide respeto para ambas partes, "el tiempo dirá lo mejor para cada uno y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado, quién sabe, lo que no puedo hacer es forzar".

