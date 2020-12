Cuando el Spider-Man Tom Hollad sorprendió al bailar "Umbrella" caracterizado como Rihanna

Tom Holland ha demostrado ser un actor muy versátil: un día lo podemos ver trepando muros como Spider-Man y al otro, protegiendo a sus seres queridos en un pueblo lleno de corrupción y personajes siniestros (en la película de suspenso psicológico "El diablo a todas horas"). Pero no solo en las películas suele causar sensación; cuando se trata de complacer a sus millones de fans, el también bailarín británico no conoce los límites.

Recordemos cuando Tom Holland participó en el show de televisión "Lip Sync Battle" del canal Paramount Network, programa donde celebridades compiten sincronizando sus labios al ritmo de famosas canciones que ellos mismos escogen. El actor perteneciente al Universo cinematográfico de Marvel, llevó a cabo uno de los performances más épicos de dicho programa.

El actor quien tuvo su debut cinematográfico al protagonizar en 2012 la película "Lo imposible", para su competencia en "Lip Sync Battle" eligió "Umbrella", uno de los grandes éxitos de la cantante Rihanna. Pero Tom no llevó a cabo un simple lip sync, inició cantando y bailando "Singin' in the rain (Cantando bajo la lluvia)", una canción de 1930 escrita por Arthur Freed. Acto seguido, desaparece por un momento del escenario ante la expectativa de todos, cuando de pronto, comienza el tema de Rihanna.

Tom Holland quien ha protagonizado "Spider-Man: de regreso a casa" y "Spider-Man: lejos de casa", se caracterizó como la cantante originaria de Barbados. Durante su presentación realizó algunas de las acrobacias que lleva a cabo en las filmaciones de "Spider-Man". Fue inevitable que se convirtiera en el ganador de la noche, derrotando a su amiga y compañera Zendaya. (¿De qué trata "Cherry", la nueva película protagonizada por Tom Holland?).

Cabe mencionar que antes de su caracterización como Rihanna, el actor hizo un lip sync de "Ride wit me" de Nelly ft. City Spud.

"A veces, simplemente me acuesto en mi cama y pienso "es hora de ver 'Lip Sync Battle' de Tom Holland", "mi novia me dijo que me dejaría por Tom Holland, le respondí que también la dejaría por Tom Holland", "Vengadores: 'tenemos que distraer a Thanos'. Peter Parker:...", "Tom Holland hizo historia esa noche, no solo es hiper talentoso sino auténtico, totalmente seguro de su masculinidad, carismático, excelente bailarín, brillante y sexy, todo al mismo tiempo, ha alcanzado algo que solo las verdaderas estrellas logran: la eternidad", son algunos de los comentarios en el video en YouTube, que tiene más de 68 millones de reproducciones.

Por otra parte, mientras esperamos la llegada de "Spider-Man 3" a las salas de cine, el 26 de febrero de 2021 se estrenará en la pantalla grande "Cherry", película de los hermanos Russo (quienes dirigieron "Avengers: Endgame" y otras historias de Marvel) y protagonizada por Tom Holland. Posteriormente tendrá su estreno en la plataforma Apple TV+.

"Creo que está absolutamente increíble, ofrece una interpretación que pone un nudo en la garganta, lo que se hace a sí mismo emocional y físicamente es increíble, no hemos visto a un actor en un papel así en mucho tiempo, la película recorre una década, complementada por una interpretación épica y una que sin duda, espero que esté en la conversación por los Óscar", manifestó Joe Russo en ComicBook con respecto a la actuación de Tom en esta película.

"Cherry" está basada en la novela del mismo nombre de Nico Walker, veterano del ejército estadounidense quien recibió una condena de 11 años en prisión por robo a un banco.