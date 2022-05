Leer más: Ninel Conde angustiada por la rebeldía de su hija Sofía Telch no sabe que hacer

Hasta el momento, Ninel no se ha pronunciado ante las recientes declaraciones de su hija mayor.

Cabe recordar que TV Notas reveló que Ninel Conde no ha podido controlar a su hija con Ari Telch, presuntamente la joven se la pasa de fiesta en fiesta e ignorando la autoridad de su madre. Incluso, aseguran que lleva una vida de excesos y sólo le ha generado problemas a la cantante y actriz.

Y para rematar, publicó una frase de Stephanie Bennett-Henry, en donde se lee: "Lamento que tuvieras que convertirme en el villano de tu historia para permanecer en la luz y mantener a los espectadores en la oscuridad. Lo siento, lo siento mucho por ti. No deseo limpiar mi nombre en su libro de ficción. Pinta lo que necesites pintar de mí para que la culpa no se sienta tan pesada. Soy ligera como una pluma".

"Cuando ella me amaba", reaparece la hija de Ninel Conde, Sofía Telch, y le manda contundente mensaje

"Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz", se escucha en inglés la canción, una composición de la película Toy Story 2 que ha logrado convertirse en un tema muy importante para Disney Pixar y sus bandas sonoras.

En el marco de la celebración del Día de las Madres en México, reaparece la primogénita de Ninel con un contundente mensaje para su madre, en el que recuerda "Cuando alguien me amaba", desatando todo tipo de cuestionamientos en torno a la relación que ambas mantienen y es que poco se han dejado ver juntas en los últimos años.

