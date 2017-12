Cuando exparticipante de "Big Brother" habló de suicidio

Rocío Gancedo, exparticipante de "Big Brother", jamás quiso atentar contra su vida, según lo revela ella en una entrevista que supuestamente se le hizo a principios de 2017 y la cual circula en redes sociales.

En ella se muestra triste por la muerte de su hijo, y alude al día en que falleció.

Ante el entrevistador acepta que tal deceso la dejó muy afectada emocionalmente y acepta que la hizo sentirse bastante mal.

Lamenta que las cosas a su alrededor no le hacen feliz, y confiesa que tenía seis años de edad cuando abusaron sexualmente de ella.

Respecto a un supuesto intento de suicidio, dijo:

"Nunca intenté suicidarme, no estuviese aquí, jamás me cruzó esa idea por la cabeza."

Rocío Gancedo tenía 29 años de edad, y se quitó la vida de una forma atroz: la mujer se arrojó del quinto piso de su departamento ubicado en el barrio de “Las Cañitas” durante el mediodía del pasado miércoles.

Según reporte en distintos portales de noticias, y de acuerdo con las primeras investigaciones dadas a conocer, la modelo se encontraba en un fuerte cuadro de depresión por lo que fue intervenida en una prestigiosa clínica psiquiátrica durante un año.

Esta depresión surgió luego de que su papá muriera repentinamente.

Asimismo los vecinos de Rocío Gancedo aseguraron que no notaron que la modelo estuviera pasándola mal pues no se le notaba semblante de tristeza, ni había dado indicios sobre suicidarse.

