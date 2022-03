Cuando la misma Elsa Aguirre se impactó con la belleza y porte de María Félix con quien era comparada

Elsa Aguirre en una ocasión fue entrevistada en Tv Azteca, donde habló no solo de su carrera, sino de la supuesta rivalidad que tuvo con María Félix cuando su fama iba en ascenso, pues los medios de esa época crearon una especie de rivalidad entre ellas, por quien era la más bonita.

Lo que pocos saben es que Elsa Aguirre dijo que jamás se quiso parecer a María Félix, quien ya era una leyenda en el cine mexicano, incluso habló de la única ocasión en que se topó con ella en un evento donde la belleza de la famosa Doña la impactó por completo, por lo que pusieron fin a los chismes de una rivalidad con un abrazo y un beso.

Y es que muchos pensarían que en pleno evento María Félix rechazaría a la actriz nacida en Chihuahua, como lo hizo con Sara Montiel, pero la realidad fue otra, pues la leyenda viviente dejaba en claro que su trayectoria era muy diferente al de la guapa mujer de quien hoy en día preparan una bioserie.

"Con el tiempo con el correr comencé a darme cuenta quien era María, de lo hermosa, de su personalidad, de su belleza, de todo poco a poco me fui dando cuenta, pero en aquel entonces no me importaba", dijo Elsa Aguirre cuando era comparada con su colega, quien murió el 8 de abril del 2002.

Las comparaciones entre ambas se fueron dando cuando Elsa Aguirre comenzó como protagonista de películas, y el público fue notando su belleza cada vez más y más, por lo que esto llegó a oídos de María Félix quien ya era una de las grandes en el medio como se dijo anteriormente, por lo que muchos pensaron que la artista haría algo, para sobresalir aún más, pero se mantenía serena ante el éxito de la primera.

Hoy en día Elsa Aguirre cuanta con 91 años de edad y en algunas entrevistas que ha realizado en los últimos años deja a todos impactados por lo bien conservada que se ve, además de lo lucida que es para hablar no solo de sus anécdotas, sino como vive actualmente.