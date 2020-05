¿Cuándo lanzará Suga de BTS su segundo mixtape?

En el más reciente episodio del programa de radio de Suga "DJ Suga’s Honey FM 06.13", el rapero, compositor y productor de BTS contó al ARMY qué pasó con el lanzamiento de su nuevo mixtape. "Saldrá cuando esté terminado, estoy trabajando en eso, si hablo un poco sobre el proceso detrás de escena, se suponía que saldría en septiembre pasado".

Pero cuando lo escuché, no estaba satisfecho, le di la vuelta por completo y ahora estoy trabajando duro en ello, no tengan demasiada prisa por él.

"No puedo decir que sea perfecto, pero lo estoy haciendo lo mejor posible, lo que puedo decir es que la fecha de lanzamiento no será pronto, no va a ser pronto, no saldrá hoy. Si esperan y se toman su tiempo, les mostraré buena música, estoy trabajando duro para escribir música", comentó Suga.

RM estuvo de invitado en su programa de radio; el líder de BTS agregó sobre este tema: "el mixtape (de Suga) se retrasó debido a varios factores, incluidos los factores externos y la satisfacción personal de Suga. Desde la perspectiva de los resultados, anticipo que el resultado estará más cerca de ser perfecto".

Para su primer mixtape, Suga escribió más de 60 canciones

Yoongi lanzó su primer mixtape "Agust D" en SoundCloud en 2016, convirtiéndose en el segundo integrante de BTS en lanzar un mixtape (Kim Namjoon estrenó su primer mixtape en solitario, llamado RM en 2015). La mente maestra de Suga creó más de 60 canciones entre 2014 y 2016, cifra que ascendía a 80 contando colaboraciones y los temas finalmente publicados.

Él mismo expresó que era difícil crear esa clase de ritmos y letras para BTS y que como Agust D podía expresarse libremente.

El mixtape tiene todo lo que quería hacer con el hip-hop como base, hay fuertes letras que harán que la gente diga ‘¿Eh? ¿él hizo esto?’ y '¿está bien que escriba ese tipo de letras?'.

"De todas formas, me siento aliviado porque fui capaz de contar mis historias”, comentó Suga en 2016 en una entrevista con la revista Grazia, ante el lanzamiento de su primer mixtape.

