¿Cuándo lanzará V de BTS su mixtape? El ARMY lo espera con ansias

El pasado día de Navidad V lanzó una nueva canción en solitario a la tituló "Snow flower", un reconfortante tema en colaboración con su amigo Peakboy. El integrante de BTS expresó en una carta publicada en el blog de Bangtan, que muchas personas sintieron que el tiempo se detuvo este año, "también creo que debe haber muchas personas que se sienten más ansiosas y deprimidas a medida que se acerca el final del año".

Ante esto el Idol lanzó esta bella canción navideña, esperando que al menos ese día (que fue lanzada) "caigan flores blancas en su corazón y todos ustedes sientan al menos un poco de calidez y felicidad". Tanto sus palabras como su canción, dieron un profundo respiro de esperanza al ARMY.

Asimismo Kim Taehyung mencionó que "Snow flower" era un regalo par el ARMY de BTS, ante el retraso de su esperado mixtape. ¿Cuándo lo lanzará?...es la pregunta que se vuelve hacer el fandom. En una reciente entrevista publicada de Bangtan Sonyeondan para la revista estadounidense The Atlantic, el Idol comentó al respecto:

Este año ha estado lleno, así que no pude encontrar tanto tiempo para trabajar en él, intentaré perfeccionarlo el año que viene.

V es originario de Seo-gu, distrito de Daegu, Corea del Sur. Foto: Twitter @BTS_twt

V tenía planeado lanzar su primer mixtape este 2020, sin embargo, ante el lanzamiento y la intensa promoción de "Dynamite", la preparación de BTS para los shows live streaming que llevaron a cabo en estos meses de pandemia, la grabación del álbum "BE" y muchas actividades más, obligaron a Tae a ponerle pausa a su trabajo en solitario.

Recordemos que Taehyungie ha deleitado anteriormente al ARMY con sus canciones en solitario "Scenery", "Winter bear" y "Sweet night", canción que forma parte del OST de "Itaewon Class", serie protagonizada por otro de sus grandes amigos, el actor surcoreano Park Seo-joon. (Los chicos a prueba de balas, BTS, recuerdan la primera y significativa victoria que obtuvieron).

love looks better 내일���� 아미는 듣겠네~ pic.twitter.com/7NCpHxzD4y — 방탄소년단 (@BTS_twt) November 19, 2020

Kim Namjoon, líder de la boy band, fue el primero de los integrantes de BTS en lanzar un mixtape; El 20 de marzo de 2015 dio a conocer su trabajo musical en solitario llamado "RM". Posteriormente el 16 de agosto de 2016 el rapero y productor Suga, publicó su propio mixtape "Agust D". J-Hope sería el tercer Idol de Bangtan en lanzar su mixtape "Hope World" el 2 de marzo de 2018. En octubre de ese mismo año RM dio a conocer su segundo trabajo en solitario "Mono".

El pasado 22 de mayo de este 2020, Yoongi sorprendió al ARMY al publicar su segundo mixtape "D-2", tres meses después del lanzamiento del álbum de BTS "Map of the Soul: 7". Los siguientes mixtapes en lanzarse serían no solo el de V, sino también el de Jungkook. En la entrevista para The Atlantic, el Golden Maknae dijo sobre esto: "cuando vuelvo a revisar las canciones que hice, no estoy completamente satisfecho, así que honestamente, todavía no lo sé (cuando lo lanzaré)".

En junio pasado en un live en el canal de YouTube de BTS "BANGTANTV", Tae reveló que tenía por lo menos ocho canciones escritas, pero no sabía cuáles de sus composiciones formarían parte de su esperado mixtape.