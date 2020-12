¿Cuándo lanzará la cantante Billie Eilish su nuevo álbum de estudio?

Billie Eilish ha tenido un buen año musicalmente hablando dentro de lo que cabe. A principios de este 2020 hizo historia en la ceremonia de los Premios Grammy, al ser la artista más joven en ganar todos los premios más importantes: Mejor artista nuevo, Álbum del año (When we all fall asleep, where do we go?"), Grabación del año y Canción del año por su aclamado éxito mundial "Bad guy".

Durante los meses pasados la hermana del compositor y productor Finneas O'Connell, ha estado lanzando varios sencillos como "My future", "No time to die" y su más reciente tema "Therefore I am", que muchos de sus fans han tomado como un adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio.

¿Cuándo lanzará Billie Eilish su nuevo disco?, es la pregunta que sus millones de seguidores se hacen. Aunque no reveló la fecha en que dará a conocer su nueva producción discográfica (que llegará en algún momento del 2021), en una reciente entrevista para la revista estadounidense Vanity Fair, la cantautora originaria de Los Ángeles, California reveló tener 16 nuevas canciones, listas para deleitar a su público.

Asimismo manifestó que su hermano Finneas y ella han estado trabajando muy duro en estas nuevas canciones. "Creo que he mejorado defendiendo mis opiniones. Finneas y yo componemos muy rápido, realmente disfruto mucho más y siento que soy bastante buena. Ahora mismo tengo como 16 canciones en las que hemos estado trabajando y las amo a todas. Me temo que de no haber sido por este año, mi hermano y yo no creo que hubiéramos hecho todo lo que hemos creado".

Billie Eilish comentó que a través de mensajes de textos, le informaban a su casa discográfica cuando terminaban de crear una de estas canciones. "Hubo un período de tiempo, hace un mes o algo así, solo le enviábamos mensajes de texto al sello como: 'canción terminada, otra canción terminada, otra canción terminada'". (Billie Eilish y la historia que quizá no conocías sobre su canción "Everything i wanted").

Este 2020 le ha traído muchas alegrías y éxitos, pero también algunas tristezas. Recientemente la cantante informó a través de sus redes sociales, la cancelación definitiva de su "Where do we go? world tour". A través de un comunicado manifestó al respecto:

"Hola chicos, desearía haberlos visto en la gira de este año. He echado de menos actuar para ustedes y estar en el escenario tanto que ni siquiera puedo decirles cuanto. Hemos probado tantos escenarios diferentes como ha sido posible para programar de nuevo el tour, pero ninguno es posible y, aunque sé que muchos de ustedes quieren conservar sus boletos y pases vip, lo mejor que podemos hacer por todos es regresar el dinero de sus entradas tan pronto como podamos. Estén atentos al correo electrónico para obtener más información de este proceso y cuando estemos listos y sea seguro, le avisaremos cuando todos podrán comprar de nuevo las entradas para el próximo tour. Los quiero mucho, manténgase seguros, beban mucha agua, usen cubreboca".

Por otra parte, a fines de noviembre pasado la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, dio a conocer a los nominados para los Premios Grammy 2021, ceremonia que se llevará a cabo el 31 de enero de 2021 en el Staples Center de Los Ángeles, California. Estas fueron las nominaciones que Billie Eilish Pirate Baird O'Connell (nombre completo de la cantautora), recibió:

"Everything i wanted" - Grabación del año.

"Everything i wanted" - Canción del año.

"Everything i wanted" - Mejor actuación pop en solitario.

"No time to die" - Mejor canción escrita para medios audiovisuales.

"Gracias a la Academia de la Grabación por reconocer 'Everything i wanted' y 'No time to die', muy agradecida", expresó en sus redes sociales.