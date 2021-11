¿Cuándo podría despertar del coma Carmen Salinas? Su nieta Carmen Plascencia habla al respecto

Ante esto sus familiares, amigos y fans no pierden la esperanza de que logre despertar.

Antes del coma, Carmelita grababa sus escenas en la telenovela "Mi fortuna es amarte" , donde interpretaba a "Magos" Domínguez . Sus escenas podrán disfrutarse hasta el mes de diciembre; la actriz María Rojo la sustituirá . "Nosotros no nos perdemos ver el trabajo de mi abuelita que hacía con mucha pasión, ella amaba su trabajo", comentó Carmen Plascencia.

Los familiares de Carmen Salinas han regresado a sus vidas laborales y llevan a cabo guardias en el hospital, para cualquier acontecimiento sobre la salud de la actriz, "no dejamos de estar aquí al pie del cañón con ella".

Si hay la posibilidad de que la ex Diputada Federal y productora de la obra "Aventurera" despierte, sin embargo, esto tomará mucho tiempo: "el médico nos dijo que no es pronto", expresó Carmen Plascencia.

En un encuentro que Carmen Plascencia , nieta de la querida actriz Carmen Salinas , tuvo con varios medios de comunicación, a las afueras del hospital donde permanece su abuela en estado de coma natural, contó entre lágrimas haberla soñado recientemente, sin embargo, no compartió los detalles de este sueño, ya que era algo muy personal.

