Cuándo regresará Inés Gómez Mont a la televisión

Aunque Inés Gómez Mont esperaba regresar a su trabajo como conductora de televisión para la próxima edición del Teletón, sus doctores le ha pedido tener más reposo. En sus redes sociales informó a sus seguidores que hasta el 2020 la veremos de nuevo en la pantalla chica.

"En la recta final, ha sido largo pero ha valido la pena el esfuerzo; les comparto que me duele mucho no poder estar en Teleton este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento".

Me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020.

Inés Gómez Mont agradeció por todas las muestras de afecto en estos momentos. "Gracias por todos su cariño y sobre todo por sus porras, gracias por estar al pendiente de mi, no sé cómo agradecerles tantas muestras de cariño, Dios los bendiga".

A principios de octubre la conductora de televisión, dio a conocer que el pasado 19 de septiembre, se sometió a una cirugía en la cabeza donde le fue extirpado un segundo tumor cerebral benigno. Su mejor medicina desde entonces, han sido las travesuras y cuidados de sus hijos.

"Estos duendes y estas pulgas me las van a pagar, así amanecí, el doctor para darme de alta y ponerme a trabajar me pide descansar, ¿ustedes creen que así lo logre? jajajaja, nada me hace más feliz que ver a mis chiquitos reírse a carcajadas", comentó Inés Gómez Mont en un anterior post en Instagram.