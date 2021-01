¿Cuándo se estrena "Godzilla vs. Kong", con Eiza González entre sus protagonistas?

Una batalla épica está por llegar a las salas de cine con el estreno de "Godzilla vs. Kong", una película de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, bajo la dirección del cineasta estadounidense Adam Wingard. El estreno esta previsto para el pasado mes de noviembre, pero debió ser pospuesto ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Esta gran producción tiene en su elenco estelar a la actores mexicanos Eiza González y Demián Bichir, así como a los actores Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown (quien saltó al estrellato con la serie de Netflix "Stranger Things"), Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Julian Dennison y Kyle Chandler.

"Godzilla vs. Kong" tendrá su estreno en las salas de cine y a su vez en HBO Max el 26 de marzo de 2021. De acuerdo con Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures "llega el tan esperado enfrentamiento entre dos íconos, la próxima aventura épica en el Monsterverse cinematográfico de Legendary, dirigida por Adam Wingard".

Este épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, es solo el comienzo del misterio que se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra, de acuerdo con la sinopsis daba a conocer.

Las leyendas chocan en "Godzilla vs. Kong" mientras estos míticos adversarios se encuentran en una batalla espectacular para todas las edades, con el destino del mundo en juego. Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo.

El pasado domingo fue lanzando el tráiler causando gran furor entre los cinéfilos. "Wow no saben cuánto llevo esperando esta película y se ve increíble, 'Godzilla vs Kong', uno de los dos caerá", "este pequeño momento de mi vida se llama: felicidad", "yo: '2021 sorpréndeme', 2021: Godzilla vs. Kong", "mi sueño desde que era pequeño se hace realidad", "La película más esperada por todos los fanáticos de los monstruos gigantes unidos", "madre no es la que engendra, madre es la que le van a partir a Kong", son algunos de los cometarios al respecto.

La lucha de gladiadores más grande la historia, Dios contra Rey, el agua con la tierra, rey de los monstruos contra la octava maravilla del mundo.

Esta sensacional producción cinematográfica se dio a conocer en octubre de 2015 cuando Legendary Pictures, anunció planes para un universo cinematográfico compartido entre Godzilla y King Kong. Posteriormente cuando los escritores se reunieron en marzo de 2017, se anunció a Adam Wingard como el director.

La fotografía principal de "Godzilla vs. Kong" comenzó en noviembre de 2018 en Hawái, Australia y Hong Kong y se terminó en abril de 2019. Ante el atraso del estreno en noviembre de 2020, el estreno mundial en las salas de cine está programado para el próximo mes de marzo, siempre y cuando las condiciones por la pandemia lo permitan.