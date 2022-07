¿Cuándo se estrena In The SOOP: Friendcation con el Wooga Squad? Estará disponible en JTBC y Disney+

Las nuevas aventuras del Wooga Squad está por llegar. Este famoso grupo de amigos conformado por V de BTS, Choi Woo Shik, Peakboy, Park Hyung Sik y Park Seo Joon, protagonizarán la mini serie "In The SOOP: Friendcation", un spin-off producido por HYBE, el cual anteriormente mostró a BTS y SEVENTEEN alejados del bullicio de la ciudad y disfrutando de unos tranquilos días en el bosque, descansando de sus actividades como Idols.

A través de las redes sociales de "In The SOOP", se dio a conocer el póster oficial del spin-off con el Wooga Squad. Al parecer, este reality show fue grabado en la Isla de Jeju, uno de los grandes atractivos turísticos de Corea del Sur.

"In The SOOP: Friendcation" se estrena el 22 de julio a través del canal de televisión surcoreano JTBC y por Disney+, propiedad de The Walt Disney Company.

La primera transmisión de los capítulos de este reality show, protagonizado por el Wooga Squad, se realizará por JTBC a las 9:00 pm (hora estándar de Corea del Sur) y dos horas después en Disney+. Posteriormente, se emitirán nuevos episodios de "In The SOOP: Friendcation" todos los viernes.

El Wooga Squad de izquierda a derecha: V de BTS, Choi Woo Shik, Peakboy, Park Hyung Sik y Park Seo Joon.

De momento, se desconoce si estará disponible en Disney+ Latinoamérica. Un usuario de esta plataforma preguntó lo siguiente en Twitter: "me surgió la duda, @disneyplusla ¿estará disponible aquí? Dime que sí o lloro". Mediante la cuenta Disney+ Help respondieron lo siguiente:

"¡Hola! Aún no tenemos novedades acerca de la disponibilidad de este título en Disney+ Latinoamérica. Sin embargo, te invitamos a seguir pendiente de nuestras redes sociales para conocer próximos anuncios y estrenos".

Asimismo, a todos los fans de Latinoamérica, se les hizo esta sugerencia: "gracias por mostrar tu genial interés en 'In The SOOP'. Siempre trabajamos para actualizar nuestro catálogo, por eso es que dirigiéndote al siguiente enlace help.disneyplus.com podrás solicitar tus contenidos favoritos".

¿Qué significa Wooga Squad?

El nombre de este famoso grupo de amigos, hace referencia a la frase en coreano "¿somos familia?".

Los inicios del Wooga Squad datan del 2016, cuando V de BTS, se unió al elenco del drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth", protagonizado por los actores surcoreanos Park Seo Joon y Park Hyung Sik.

Durante las grabaciones de este K-Drama, surgió una muy buena amistad entre ellos. Posteriormente, Park Seo Joon sumó al grupo a sus amigos, el también actor Choi Woo Shik y al rapero, compositor y productor musical Peakboy.