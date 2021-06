México.- En el último año, Danna Paola estuvo cantándole al desamor y las decepciones, esto en su más reciente trabajo discográfico "K.O.", que logró un gran éxito comercial y una recepción excelente por parte del público en general, por lo que ahora se espera impacientemente por su nueva música.

Así como lo lees, la estrella anunció a poco tiempo de haber lanzado su disco el estreno de 'Mía', el sencillo promocional de su nuevo material discográfico, que como ya se sabía, estuvo trabajando en los últimos meses, pues sería una continuación sobre su difícil camino.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cuándo se estrena 'Mía', la nueva canción de Danna Paola?

La canción se estrenará el próximo 17 de junio, es decir, el siguiente jueves, en todas las plataformas digitales y por sus adelantos, se puede apreciar que es una canción muy movida, incluso, la misma cantante compartió un video bailándola recientemente y causando gran furor.

Leer más: Andrea Legarreta defiende a Los Ángeles Azuela: "generaciones de cristal de súper hueva" (VIDEO)

"Welcome to the new me", son las palabras que utiliza Danna Paola para referirse a su nueva era musical, la cual sería un contraste de su reciente disco, del cual hizo un concierto en línea que fue muy aplaudido, mismo que llevó por nombre "Welcome to my break up party".

En Internet circulan teorías de que el nuevo tema de la cantante y actriz nacida en la Ciudad de México será el inicio de una nueva era, una nueva Danna Paola, haciendo un contraste entre lo que anteriormente había lanzado, pues será el lado bueno de todo aquello malo que vivió.

Hasta el momento esto continúa como rumores y teorías de Internet, pero los fanáticos de Danna Paola, llamados "Dreamers", están apostándolo todo por que así sea, lo que mantiene los mantiene muy emocionados. Ahora será sólo cuestión de tiempo de saber qué es lo que la cantante ha trabajado y si llega a gustarle al público como sus demás canciones.

Síguenos en