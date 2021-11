¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home en México?

La tercera entrega de la saga de Spider-Man perteneciente a Marvel Studios es una de las películas más esperadas, no importa si eres un fanático actual de las películas de superhéroes o si viste al héroe arácnido por última vez hace 19 años cuando el protagonista era Tobey Maguire, ya que Spider-Man: No Way Home ha revivido el interés de muchos por este tipo de películas, lo mejor es que México será uno de los primeros en verla.

El regreso de los villanos de la primer saga de Spider-Man es uno de los principales impulsores y es que ver al Doctor Octopus, al Duende Verde y al Hombre de Arena luchar en conjunto con los antagonistas de la saga de Andrew Garfield, Electro y Lagart contra el Spider-Man de Tom Holland es algo que todos quieren ver, sin contar los fuertes rumores del regreso de los dos actores que dieron vida al héroe arácnido en las antiguas sagas.

Para suerte de los amantes de Spider-Man, pero que odian los spoilers, México podrá ver la película un día antes del estreno internacional y es que aunque la fecha de estreno oficial de Spider-Man: No Way Home a nivel mundial es el 17 de diciembre, en México podrá disfrutarse el día 16 de diciembre, por lo que los boletos de preventa en los diversos cines comenzarán a finales de este mes de noviembre.

Cabe recordar que Spider-Man: No Way Home es la tercera película de la saga protagonizada por el actor británico Tom Holland y se encuentra bajo el sello de Marvel Studios y Sony Pictures, no es ningún secreto que ha habido algunos encuentros entre las productoras debido a sus ideas sobre el crecimiento del personaje y aunque, el actor ya ha dicho que ha terminado su tiempo como el héroe arácnido, muchos rumores señalan que se prepara otra trilogía además de su aparición en otras películas.

Spider-Man: No Way Home contará con la participación de muchos actores que repetirán sus papeles, tal es el caso de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, J. K. Simmons como J. Jonah Jameson y los muy esperados villanos de sagas pasadas: Alfred Molina como Dr. Octopus, Willem Dafoe como el Duende Verde, Thomas Haden Church como el Hombre de Arena, Rhys Ifans como Lagarto y Jamie Foxx como Electro.

Se espera que la última entrega de la saga de Spider-Man sea un éxito en taquilla debido a las altas expectativas de los fanáticos y uno de los mejores trabajos de Marvel Studios para darle un buen cierre a esta etapa del héroe favorito de muchos.

