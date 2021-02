¿Cuándo se estrena en Netflix la docuserie "Desaparición en el hotel Cecil"?

México.- Netflix continúa desarrollando entretenimiento de calidad para sus usuarios, en esta ocasión, tal y como lo había anticipado, lanzará la docuserie "Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil", la cual se basa en la extraña desaparición de Elisa Lam.

Elisa Lam protagonizó un video escalofriante hace bastantes años cuando presentó un comportamiento extremadamente extraño en un ascensor y luego desaparece de manera repentina. Esta serie documental de investigación y crimen estadounidense se estrenará el próximo miércoles 10 de febrero en Netflix.

"El célebre hotel Cecil cae en la infamia cuando desaparece su huésped Elisa Lam. Con el creador de Las cintas de Ted Bundy, explora los aspectos más oscuros del crimen", se puede leer en la sinopsis promocional de la plataforma.

La serie documental constará de cuatro capítulos y ha sido dirigida por Joe Berlinger, su intención fue seguir todos y cada uno de los pasos de Lam antes de su desaparición, cuya localización se dio después en los tanques de agua del mismo hotel en el que desapareció.

Luego de perturbar a millones de personas alrededor del mundo, el corto video del ascensor fue lo que inspiró a la producción para llevar a cabo esta serie, pero no sólo a esto, sino también a diferentes filmes y series como "The elevator game", "Journey of Elisa Lam", "American Horror Story: Hotel" y "Followed".

En el corto video que circuló hace años por Internet se puede apreciar a Lam Ho Yi, conocida mejor como Elisa Lam, cuando entra a un hotel en California y comienza a presionar todos los botones del ascensor de forma desesperada.

Al ver que ninguno de estos funciona, la joven de 21 años de edad, sale y entra en distintas ocasiones, segundos pasan y Elisa comienza a moverse de manera extraña y pareciera discutir con alguien, mientras trata de esconderse dentro del ascensor, el cual abre y cierra dos veces, en ese momento no se ve nadie cerca de ella, posteriormente desaparece y nada se vuelve a saber de ella hasta que sus restos son localizados de manera inesperada en el mismo hotel.

Este no es el único caso en el hotel Cecid de Los Ángeles, ya que se ha hecho una mala fama con numerosos asesinatos y macabros suicidios. En la década de los años 80, el asesino en serie Richard Ramírez, culpable de acabar con la vida de 14 mujeres, estuvo viviendo en ese hotel.

Así como Jack Unterweger, el asesino de Viena, criminal austriaco de prostitutas, lugar donde cometió algunos de sus crímenes. Teorías aseguran que el lugar está maldito y rodeado de fantasmas, pues bastantes testimonios aseguran haber sido víctimas de seres del más allá en distintas ocasiones.