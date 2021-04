Estados Unidos.- Una gran emoción sintieron los fanáticos de Ariana Grande y The Weeknd luego de que ambos adelantaran su próximo trabajo musical; una colaboración que llega de forma inesperada de uno de los temas más exitosos del cantante y que figura dentro de su reciente disco "After Hours".

A través de sus diferentes redes sociales, Ariana y Abel compartieron un breve video que anunciaba la llegada de esta colaboración, tema que de inmediato se viralizó en las redes sociales y generó gran emoción, ya que es una de las canciones favoritas del público en general.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cuándo se estrena la canción de Ariana Grande y The Weeknd? El remix de la canción 'In your eyes' se estrenará el próximo jueves 21 de abril por la noche en todas las plataformas digitales alrededor del mundo y ya está disponible para pre-guardarse o pre-ordenarse.

Leer más: El "Retrato Imaginario" de Felipe Martínez Carbonell, toda una realidad en los festivales de cine

En Instagram, ambos cantantes revelaron la portada oficial del remix, una versión animada que refleja el trabajo de cada uno, pues por un lado está The Weeknd con sus emblemáticos lentes oscuros de la era "After Hours" y por el otro Ariana Grande dándole su toque animado. Cabe recordar que en el pasado utilizó el mismo concepto para el remix de '34+35' al lado de Doja Cat y Megan Thee Stallion.

Esta no es la primera vez que Ariana y Abel se juntan para una colaboración, en el pasado sorprendieron con 'Love me harder', un tema para el disco de la cantante titulado "My everything", de 2014, y posteriormente en 'Off the table', del disco de Grande titulado "Positions", lanzado en 2020.

Por ahora será sólo cuestión de tiempo para escuchar qué es lo que han preparado Ariana Grande y The Weeknd, que seguramente será una grata colaboración. En las redes sociales los nombres de los artistas se volvieron tendencia y esperan este especial tema juntos y ya lo llaman el "sonido de los ángeles".