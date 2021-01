Estados Unidos.- Durante los últimos años las colaboraciones en spanglish se han vuelto una gran tendencia dentro de la industria musical, uno de los claros ejemplos son 'Tusa' de Karol G y Nicki Minaj o 'Hawái' de Maluma con The Weeknd, pero sin duda uno de los más esperados es el de las cantantes Billie Eilish y Rosalía, el cual será estrenado este 2021.

Este tema se ha dado a conocer desde hace algunos años, pues a través del Instagram de Rosalía vimos una fotografía de ambas cantantes en estilo vintage y dentro del estudio mostrando cada una su propio estilo. En la descripción la cantante catalana dejó en claro que será una realidad: "No puedo esperar para finalizar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar me inspira demasiado. Te quiero B".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la colaboración que muchos han esperado durante años y seguramente llegará este año cuando ambas saquen sus nuevos álbumes de estudio. Cabe recordar que en abril del año pasado, la española dijo que estaba trabajando en terminar dicha canción, lo que emocionó demasiado a los fanáticos de ambos.

"He estado tratando de terminar la colaboración de Billie Eilish. Creo que se está acercando bastante", confesó Rosalía en una entrevista, dejando impacientes a sus seguidores ante tremenda noticia. Sin duda será un acontecimiento histórico, pues dos talentos parecidos de géneros completamente diferentes fusionarán su estilo para toda una bomba musical.

¿Cuándo se estrena la colaboración de Billie Eilish y Rosalía?

Será sólo cuestión de tiempo para saber cuándo se estrenará la colaboración de estas dos hermosas mujeres que están triunfando por todo lo alto en la industria musical. Hasta ahora tampoco se sabe de qué álbum formará parte el tema, aunque se ha rumorado que será del disco de Rosalía que, al igual que el de Billie, se lanzará este año 2021.

Sobre el nuevo álbum de Billie Eilish se sabe poco, aunque confesó que ya estaba en los últimos retoques, sin embargo, sorprendió a sus seguidores recientemente al revelar que podría no sacarlo si estos seguían burlándose sobre su cabello color verde y pidiéndole un cambio de look.

De acuerdo con Billie, sus fanáticos tenían un tiempo pidiéndole un cambio de look, a lo que ella no aceptaba y amenazó con no lanzar el disco que seguían burlándose de ella. "Está bien, tengo una historia divertida que contarte, pero primero... deja de burlarte de mí ¡Dios mío! Estoy haciéndote un álbum. No lo lanzaré si sigues burlándote de mi cabello", aseveró.

A través de Instagram también expresó que sí planea cambiar su color de cabello, iniciando una nueva era musical, pero por ahora quiere vivir con ese color. "Será el final de la era, les daré una nueva era", compartió. "Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que sacar... déjame en paz, déjame vivir con mi maldito cabello que he tenido durante demasiado tiempo", dijo.

Sobre su look, el que se ha vuelto ya su sello personal, dijo que "Se llama no estar más deprimida", refiriéndose a que el cambio le ha ayudado con su salud mental. "Este es el periodo más largo que he tenido el mismo color de cabello desde que tenía 13 años y sí, es sobre estabilidad mental y crecimiento, déjenme en paz", compartió. Así que será cuestión de esperar y de que sus fans dejen de molestarla con el tema, sino jamás se lanzará el esperado disco de la cantante.