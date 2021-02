¿Cuándo se estrena la segunda temporada de "Love alarm" con Kim So Hyun, Song Kang y Jung Ga Ram?

Netflix Corea dio el mejor regalo por el Día de San Valentín a los amantes de los K-Dramas; justo en el día más amoroso del año, se dio a conocer la fecha del estreno de la segunda temporada de la serie "Love alarm", protagonizada por los actores surcoreanos Song Kang, Kim So Hyun y Jung Ga Ram.

Los nuevos capítulos de esta serie basada en el webtoon "Love alarm" de Chon Kye-young, estarán disponibles en Netflix a partir del próximo 12 de marzo de este 2021. En las redes sociales de la plataforma de streaming en su versión coreana, se publicó el siguiente mensaje:

En el Día de San Valentín no estábamos seguros de qué regalarles, así que les trajimos esto, como un regalo, llega la segunda temporada de "Love alarm" el 12 de marzo, ven cara a cara con Netflix.

¿De qué trata el K-Drama "Love alarm"?

Es una historia ambientada en una realidad alternativa donde las personas encuentran el amor a través de una aplicación, misma que alerta a sus usuarios cuando alguien dentro de un radio de 10 metros, tiene sentimientos por ellos. En la primera temporada Kim Jo Jo (interpretada por la actriz surcoreana Kim So Hyun) se encuentra en medio de dos mejores amigos: Hwang Sun Oh (Song Kang) y Lee Hye Yeong (Jung Ga Ram), ambos enamorados de Kim Jo Jo. Su amistad resulta afectada al sentir los mismos sentimientos amorosos por la bella chica.

En la primer temporada que se estrenó el 22 de agosto de 2019, sus protagonistas se enfrentaron a un mundo en el que las personas solo pueden expresar su amor a través de la aplicación. Conforme avanza la historia, los personajes comienzan a esforzarse por comprender los verdaderos sentimientos de los demás y anhelan un romance natural, que comienza desde el momento cuando sienten que su corazón comienza a palpitar por alguien más.

En una entrevista para Star magazine, el actor surcoreano Song Kang de 26 años de edad, con respecto a la diferencia entre la primera y segunda temporada de "Love alarm", comentó: "aunque mostramos a los espectadores tristeza, el amor de juventud de la temporada uno, creo que todos los personajes se mostrarán más maduros en la temporada dos".

En diciembre pasado se estrenó en Netflix la serie de terror y drama surcoreana "Sweet Home (Dulce hogar)", protagonizada por Song Kang. El drama será dirigido por Lee Eung Bok, quien es conocido por éxitos como "Mr. Sunshine", "Descendants of the sun" y "Goblin". En la entrevista para Star magazine, el actor manifestó al respecto: "el director me dijo que me parezco a Hyun Soo, el personaje principal durante mi audición, fue una increíble oportunidad de trabajar con un director famoso y he aprendido mucho".