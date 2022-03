¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Euphoria, de HBO Max?

Sobre los actores que regresan para la tercera entrega se ha confirmado que Zendaya y Dominic Fike serán quienes vuelvan a interpretar a Rue y Elliot, sin embargo, no existen más actores confirmados. Hunter Schafer, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Jacob Elordi, Storm Reid, Colman Domingo, Austin Abrams y Nika King todavía no confirman su aparición en la nueva temporada.

La buena noticia sobre Euphoria es que la serie se ha renovado para una nueva temporada a través de HBO Max , a pesar de que se ha revelado que se estaría estrenando en 2024 , no se ha fijado una fecha, aunque se cree que será a principios del año, tal y como sucedió este 2022.

