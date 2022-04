"Cuando se meten con ella, no lo voy a permitir", Gussy Lau defendió a Ángela Aguilar ante difamaciones

Recientemente se dio a conocer la relación amorosa entre la cantante mexicana-estadounidense Ángela Aguilar y el compositor sinaloense Gussy Lau, quien es 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar. Aunque ambos habían acordado mantenerla en privado, salió a la luz pública luego de unas imágenes que se filtraron en redes sociales.

A raíz de esto, comenzaron las especulaciones y fuertes difamaciones, por lo que Gussy Lau, cuyo nombre verdadero es René Humberto Lau Ibarra, originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, realizó un Instagram Live donde invitó a Chamonic, para aclarar lo que había sucedido.

El ganador del Latín Grammy y creador de éxitos en el Regional Mexicano, como el tema "No te contaron mal", interpretado por Christian Nodal, reveló que estaba saliendo con Ángela Aguilar desde febrero pasado y que sus papás, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, sabían de su relación y estaban de acuerdo.

En días anteriores, Gussy Lau publicó un video junto a la intérprete de "La Llorona", "Ahí donde me ven" y muchos temas más, en su "close friends", una función de Instagram que permite a los usuarios compartir sus historias con sus amigos más cercanos. En dicho video, ambos bromeaban sobre el tamaño de la cabeza del compositor.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, le dice a manera de juego que no tenía cerebro, acercándose más a ella para sacarle la lengua. De acuerdo con el también cantante, quien meses atrás firmó con Machin Records, la compañía disquera de Pepe Aguilar, uno de sus "amigos cercanos" tomó de esta parte el video un screenshot.

"Yo lo subí a mis 'close friends', alguien se lo enseña a alguien, ese alguien a otro, se hace viral, nadie hizo declaraciones, pero empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces".

Con estas imágenes se dio a conocer la relación amorosa de Gussy Lau y Ángela Aguilar.

Por ese motivo, Gussy Lau decidió hacer este Instagram Live y hablar por única ocasión sobre esta situación. "Literal, tenemos semanas saliendo, pero ya no es un público, porque alguien le tomó el screenshot y se supo". Asimismo, aseguró que ante este escándalo, sigue teniendo una buena relación con Ángela Aguilar y sus papás.

Mi familia sabe quien soy, estoy bien con Ángela, con sus papás, a mí que me importa que terceros amarillistas empiecen a inventar cosas, cuando se meten con ella, ahí si yo no lo voy a permitir.

René Humberto Lau Ibarra lamentó haber visto en algunos medios de comunicaciones, publicaciones sacando de contexto las imágenes antes mencionadas, afirmando que ambos estaban en la cama.

"No es como que voy a pelearme con cada persona que le diga algo, pero tampoco se vale que la estén tachando, a alguien que es tan trabajadora, que es una gran mujer, no voy a permitir eso, no me perdonaría yo, permitir eso".

Con respecto a la diferencia de edad entre la hermana de Leonardo Aguilar y él, manifestó: "a los que les moleste mi edad, perdónenme la vida, que delito, perdónenme, les pido una disculpa, pero si a mi pareja no le molesta, porque tengo yo que preocuparme por lo que un tercero piense".

Lo que más molestó a Gussy Lau, fue que ciertas personas y medios de comunicación, difamaron muy duro, incluso, podría tomar acciones legales, "que no lo voy a hacer, porque no me interesa entrar en estas discordias, en estos problemas".

Por su parte, Ángela Aguilar publicó un video en sus redes sociales, donde expresó sentirse triste, defraudada y traicionada ante las imágenes que se filtraron en internet. "Me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen".

Leer más: "Es traición papacito", Pati Chapoy arremete contra Gussy Lau, por imágenes junto a Ángela Aguilar

También mencionó que le dolía haber confiado en una persona en quien no debió confiar; muchas personas especulan que se refiere a Gussy Lau. "Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy".