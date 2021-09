"Cuando terminas con el tóxico", Adamari López espectacular a sus 50 años de edad en "Así se baila"

En una reciente entrevista para People en Español, la conductora de televisión y actriz de telenovelas Adamari López, dejó muy en claro ya no permitir que ciertas cosas sucedan una y otra vez en su vida, siendo esto uno de los motivos que la llevaron a su separación de bailarín español Toni Costa, padre de su hija Alaïa. Ahora la hermosa puertorriqueña muestra una nueva faceta: luce una espectacular figura, se ha empoderado y trata de ser una mejor madre cada día.

Adamari López forma parte de los jueces de la competencia "Así se baila", el nuevo show de Telemundo. En el pasado fin de semana durante la segunda emisión de este programa, la ex esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi brilló con luz propia y causó sensación entre sus seguidores por el look que mostró.

Para la segunda gala de "Así se baila", usó un diseño en tono azul marino y con muchas lentejuelas de la marca estadounidense Retrofête, fundada por los diseñadores Ohad Seroya y Aviad Klin. El outfit que usó Adamari López tenía un sensual escote que dejó sin palabras a muchos de sus seguidores.

De acuerdo con el portal web de la marca, Retrofête es una colección de ropa de mujer marcada por su carácter atrevido, detalles intrincados y adornos brillantes. La etiqueta con sede en Nueva York, que toma su nombre de una combinación de sinónimos de "vintage" y "fiesta", canaliza las horas nocturnas de la era disco a través de siluetas de día y noche de buen gusto y provocación. Sin duda alguna, prendas muy acorde a la nueva etapa de Adamari López, tras su separación de Toni Costa.

La conductora de televisión lució espectacular a sus 50 años de edad: "bella, me encanta verte disfrutar esta etapa", "bellísima", "preciosa", "cuando terminas con el tóxico", "te pasaste de bella", "ejemplo de amor propio, de salud y bienestar, hermosísima", "regia, diva, potra, salvaje, única, maravillosa, eso eres" y muchos más, son los comentarios halagadores de parte de sus más.

Asimismo el look que mostró Adamari López en "Así se baila" dividió opiniones. Varios de sus seguidores en Instagram manifestaron que ese vestuario no le favorecía y tenía mucho maquillaje.

Por otra parte, Adamari López tuvo una entrevista con People en Español, sorprendiendo con sus declaraciones sobre su separación de Toni Costa, luego de 10 años juntos y una hija en común. "Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija, él y yo sabemos qué pasó, él sabe la razón, no tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo".

Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir, lo que estaba sucediendo no era lo correcto.

Leer más: Lizbeth Rodríguez debe miles de pesos en Coppel y pide un convenio