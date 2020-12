Cuando un paparazzi demandó a Emily Ratajkowski, por publicar una fotografía suya en redes sociales

En septiembre pasado la modelo Emily Ratajkowski escribió un ensayo en primera persona, para New York Magazine al que tituló "Buying Myself Back". En dicho ensayo la esposa del actor y productor Sebastian Bear-McClard, comparte cinco vivencias en las que demuestra cómo poco a poco ha perdido el control sobre su propia imagen, una de estas, cuando un paparazzi la demandó por publicar en sus redes sociales, una fotografía de sí misma.

En 2019 Emily Ratajkowski, quien saltará a la fama al formar parte del video musical "Blurred lines" del cantante Robin Thicke, caminaba por las calles de Noho en Nueva York, barrio donde vive, con un arreglo de flores en sus manos, el cual había comprado para su amiga Mary con motivo de su cumpleaños 40. Desde que salió de la florería los paparazzis comenzaron a "acecharla".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al estar siendo fotografiada, la bella modelo sostuvo el ramo de flores sobre su rostro mientras caminaba a su casa. Al ver una de tantas fotos que los paparazzis habían tomado, publicó una que le gustó en las stories de su cuenta en Instagram, sin imaginarse lo que vendría después. El paparazzi Lensman Robert O'Neil vio la foto que Emily Ratajkowski había compartido...¿qué pasó después?, dicho paparazzi demandó a la modelo estadounidense por una violación de derechos de autor.

En su ensayo cuenta que estaba caminando por Tompkins Square Park con una amiga y su perro, tomando un café, cuando el ex esposo de su mamá la llamó por teléfono, para informarle que la estaban demandando. "Me senté en un banco y busqué en Google mi nombre, descubriendo que de hecho me estaban demandando, esta vez por publicar una foto mía en Instagram, que había sido tomada por un paparazzi". (Emily Ratajkowski explica el origen de Inamorata Woman, su línea de trajes de baño).

La también diseñadora, creadora de la marca "Inamorata Woman", al asesorarse con su abogado, este le informó que el demandante estaba pidiendo 150 mil dólares en daños por su uso de la imagen. Emily Ratajkowski resaltó que desde el 2013, tras su participación en el video musical antes mencionado, los paparazzis la han estado acechando incluso, afuera de la puerta de su hogar.

Publiqué la fotografía de mí usando el ramo como escudo en mi Instagram, porque me gustó lo que decía sobre mi relación con los paparazzi, y ahora me demandaban por ello. Me he familiarizado más con verme a mí misma a través de los lentes de los paparazzi que con mirarme en el espejo.

Al final de este relato la modelo reflexionó: "he aprendido que mi imagen, mi reflejo, no es mía".

En un reciente post en su feed de Instagram, compartió con sus miles de seguidores que su ensayo 'Buying Myself Back', "es la historia más leída de la revista New York en 2020 (en los medios impresos y sus seis sitios digitales), gracias a todos y cada uno de los que leyeron. Si no tuviste la oportunidad, el enlace está en mi biografía. Me siento honrada y humilde y debo decir que este podría ser el punto culminante de mi año".